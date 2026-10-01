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▲新光三越今年全台周年慶業績目標超過194億元，相較去年成長3%，首波六店首日業績目標15.5億元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲週年慶本身就是年度大型購物慶典，加上年底本來就是適合逛街、消費的時節，正面看好週年慶消費力。（圖／記者鍾怡婷攝）

新光三越週年慶今（1）日開跑，全台6店首日目標15.5億元，較去年增2.5％。新光三越董事長吳東昇也現身南西店助陣，談及今年消費市場表示，台灣近年財富持續累積，加上零售市場維持成長，正逐步進入過去較少見的「消費時代」。他認為，經濟發展不能只專注在賺錢與生產，「賺了錢也要記得花錢」，才能帶動內需市場更加健康。新光三越今年全台周年慶業績目標超過194億元，相較去年成長3%，首波六店首日業績目標15.5億元。吳東昇表示，台灣近年財富累積明顯，雖然財富分配仍有改善空間，但消費市場來看已經發生改變，正逐漸進入過去較少見的「consumerism」（消費主義）階段，民眾過去可能更重視累積財富，如今也開始更加重視生活品質與消費。整體來看，今年零售市場表現不差，顯見消費動能仍在。對百貨業而言，消費結構的變化也代表新的發展機會。吳東昇直言，「不能每天都只是在做生產、賺錢，賺了錢也要記得花錢。」他認為，經濟發展除了生產與累積財富，讓部分財富回到消費市場，才能形成更健康的內需循環。談到今年股市表現，吳東昇觀察認為，雖台股走強帶來財富效應，但部分資金過度集中在股票市場，甚至有人借錢投資，他提醒投資仍須保持謹慎。他說，民眾賺到的錢除了投資，應適度轉化為消費、或其他產業。若能讓部分財富回到消費市場，除了有助於零售業，也能帶動讓整體經濟循環更加健康。至於近年國人出國旅遊持續熱絡，吳東昇表示，台灣本身就是高度國際化的市場，國人赴海外消費是自然的市場現象，但對台灣零售業而言，如何把部分海外消費需求留在國內，同樣是未來可以努力的方向。他以新光三越近期舉辦的日本商品展為例指出，近年台灣民眾習慣赴日本旅遊、購物，因此新光三越希望透過引進日本商品，讓消費者不必每次都出國，也能在台灣接觸日本商品及生活方式。對於今年週年慶消費力，新光三越執行副總吳昕昌表示，今年台灣GDP表現不錯，但消費市場未必完全跟著大環境同步，不過週年慶本身就是年度大型購物慶典，加上年底本來就是適合逛街、消費的時節，正面看好週年慶消費力，也期待消費者趁著週年慶出門逛街，犒賞自己。今年家用、3C表現亮眼，尤其交屋潮為30年來高峰，年初雖化妝品稍微辛苦，不過週年慶估可逆勢成長。從吳東昇的談話來看，百貨業如今面對的課題，已不只是週年慶能不能創造多少營收，而是如何在消費者擁有更多財富選擇的情況下，持續創造值得消費的商品與體驗。尤其當國人出國旅遊、海外購物已成日常，台灣零售業面對的競爭也不再只是國內百貨彼此較勁，而是如何讓消費者即使不出國，也能在台灣找到值得花錢的商品與體驗。對百貨業者而言，