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紐約洋基洋基今（1）日在季後賽外卡系列賽第2戰的第6局下半，一口氣灌進6分大局，徹底擊潰世仇紅襪，終場以9：2大勝，用兩場秋風掃落葉的勝利，踩著紅襪的屍體強勢挺進美聯分區系列賽（ALDS），同時也是他們連續兩年輾過美東宿敵。這場比賽雙方氣勢的轉捩點，在於洋基第6局的一波猛攻，而其源頭竟然是源自於瓊斯（Spencer Jones）的一次「三振」。6局下半，洋基僅以2：1微幅領先，紅襪派上剛從左肩發炎傷勢復出的強力左投柯切特（Garrett Crochet）。柯切特一上來面對洋基打者瓊斯，看似成功用滑球引誘對手揮棒落空，但球卻提前落地形成暴投。一般情況下，打者可能只會象徵性地跑向一壘，但瓊斯卻全速衝刺。這份積極收到了回報。洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後回憶起這個play仍感到不可思議：「太棒了，我不敢相信他竟然在那裡。我看到球稍微漏了一下，沒想太多，然後抬頭一看，我就想：『哦，他安全上壘了。』他跑得真快！」不僅如此，瓊斯隨後立刻發動盜壘，加上紅襪捕手羅契曼（Adley Rutschman）發生傳球失誤，讓他一口氣上到三壘。這一連串的細節累積，瞬間將原本應該是出局的局面，轉化成了無人出局三壘有人的大好得分機會。瓊斯的積極跑壘猶如推倒了第一張骨牌，紅襪的防線瞬間崩潰。接下來，倫巴德（George Lombard Jr.）擊出適時安打送回瓊斯，接著奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）與葛里沙姆（Trent Grisham）接連敲安。紅襪緊急換上惠特洛克（Garrett Whitlock）救火，卻仍無法阻止洋基的得分潮。威爾斯（Austin Wells）的高飛犧牲打與麥克馬洪（Ryan McMahon）的滾地球接連建功。最終，在兩出局一、二壘有人時，貝林傑（Cody Bellinger）一棒轟出右外野3分砲，將比分徹底拉開至8比1，也宣判了紅襪的死刑。布恩在賽後受訪時，對球隊在細節上的掌握讚譽有加：「史賓賽在一出局（編按：應為無人出局）後靠不死三振上壘開啟了大局，然後盜壘成功，為我們創造了得分機會，接著我們有一些精彩的表現。我告訴球員們，只要我們這樣打球，我們就有機會擊敗任何人。」除了積極的跑壘，洋基在這波攻勢中展現的本壘板紀律同樣令人印象深刻。布恩強調：「控制好球帶，控制好球帶。我希望一直都能維持高水準。我們在這方面做得很好，我認為我們在進攻方面做了很多很棒的事。」此外，洋基先發投手佛里德（Max Fried）的6局失1分優質先發，以及首戰史利特勒（Cam Schlittler）的精采表現，也為球隊奠定了勝利基礎。布恩對於目前的先發輪值充滿信心：「這毫無疑問是我們整年最大的優勢，支撐著我們度過了一些困難時期。我對他們現在的狀態感覺非常好。」洋基上一次奪得世界大賽冠軍是在2009年，距今已經過了17年了，而要拿下隊史第28冠，他們必須要向這個系列賽一樣，做好每一件「小事」，展現對勝利的渴望。反觀紅襪，連續兩年在季後賽遭到洋基淘汰，讓球員們感到無比沮喪。苦吞敗投的柯切特賽後直言：「我感覺很糟。我們的賽季以和去年相同的方式結束，而且是輸給我們最大的死對頭，這感覺糟透了。我們讓他們贏得了勝利——這也是比賽的一部分。他們是一支好球隊，但以這種方式結束賽季真的令人難受。」洋基在這兩場外卡戰中，合計以18：2的懸殊比分血洗紅襪，展現了強大的爭冠企圖心。接下來，他們將在分區系列賽中迎戰美聯戰績第一的坦帕灣光芒隊。面對這支擁有深厚投手戰力與嚴密防守的勁旅，洋基若想繼續過關斬將，甚至奪下世界大賽冠軍，就必須像這次「不死三振」的play一樣，從小處著眼，從細節做起。正如布恩所言：「只要我們這樣打球，我們就能擊敗任何人。」這不僅是一句口號，更是洋基通往冠軍之路的最佳寫照。