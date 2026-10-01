2026年「聖嬰現象」持續增強，中央氣象署預報中心主任黃椿喜表示，秋冬季預估可能達「超強聖嬰」等級，間接導致台灣冬季出現「氣溫偏暖」的機率大增，且西北太平洋颱風生成位置也可能偏遠，若有颱風生成，則容易受到高壓偏東影響提早北轉，但仍要提醒民眾，暖冬不代表不會出現冷氣團、寒流。
聖嬰現象將達超強等級 海溫異常偏暖影響台灣
黃椿喜指出，今（1）日上午最新預報顯示，今年的聖嬰現象準備來到「超強」等級，聖嬰現象主要是秘魯附近海域「海溫異常偏暖」及「洋流異常變化」，這樣的情況會由東太平洋往西太平洋綿延數千公里，影響範圍遍及整個赤道太平洋，包括台灣在內的天氣都會有所變化。
台灣身邊出現反氣旋 暖冬機率高
黃椿喜說明，以往在聖嬰現象發展時，台灣東南方海域會出現「反氣旋環流」的異常現象，這個「反氣旋環流」會替台灣帶來「偏暖」的西南風，因此隨著秋冬聖嬰現象增強，台灣今年冬天出現「暖冬」的機率大幅提升。
不過黃椿喜提醒，台灣今年雖然預估是「暖冬」，不過是否出現「短時間極端偏冷」的環境，是值得注意的議題，還是要觀察包括「北極震盪指數」，冷空氣南下位置才能判定，像是2015年至2016年冬季，就是在強聖嬰年誕生「霸王級寒流」。
秋冬颱風提早北轉 明年春雨偏多
除了冬季可能偏暖外，黃椿喜提及，聖嬰現象也會導致台灣隔年「春雨偏多」，因為西南風就是「有利於降雨」的環境，春雨偏多一定程度上，可以舒緩中南部乾旱期的用水調度，但也要注意短時間大量降雨帶來的風險。
此外，聖嬰現象發展時的秋季，由於暖海水環境偏向赤道中東太平洋，西北太平洋颱風 「生成位置距離台灣較遠」，今年秋冬若有颱風生成，也容易因為高壓偏東的原因「提早北轉」，從近期的杜鵑、舒力基，到近期的彩雲，都有這樣的趨勢。
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黃椿喜指出，今（1）日上午最新預報顯示，今年的聖嬰現象準備來到「超強」等級，聖嬰現象主要是秘魯附近海域「海溫異常偏暖」及「洋流異常變化」，這樣的情況會由東太平洋往西太平洋綿延數千公里，影響範圍遍及整個赤道太平洋，包括台灣在內的天氣都會有所變化。
黃椿喜說明，以往在聖嬰現象發展時，台灣東南方海域會出現「反氣旋環流」的異常現象，這個「反氣旋環流」會替台灣帶來「偏暖」的西南風，因此隨著秋冬聖嬰現象增強，台灣今年冬天出現「暖冬」的機率大幅提升。
不過黃椿喜提醒，台灣今年雖然預估是「暖冬」，不過是否出現「短時間極端偏冷」的環境，是值得注意的議題，還是要觀察包括「北極震盪指數」，冷空氣南下位置才能判定，像是2015年至2016年冬季，就是在強聖嬰年誕生「霸王級寒流」。
除了冬季可能偏暖外，黃椿喜提及，聖嬰現象也會導致台灣隔年「春雨偏多」，因為西南風就是「有利於降雨」的環境，春雨偏多一定程度上，可以舒緩中南部乾旱期的用水調度，但也要注意短時間大量降雨帶來的風險。
此外，聖嬰現象發展時的秋季，由於暖海水環境偏向赤道中東太平洋，西北太平洋颱風 「生成位置距離台灣較遠」，今年秋冬若有颱風生成，也容易因為高壓偏東的原因「提早北轉」，從近期的杜鵑、舒力基，到近期的彩雲，都有這樣的趨勢。