2026年「聖嬰現象」持續增強，中央氣象署預報中心主任黃椿喜表示，秋冬季預估可能達「超強聖嬰」等級，間接導致台灣冬季出現「氣溫偏暖」的機率大增，且西北太平洋颱風生成位置也可能偏遠，若有颱風生成，則容易受到高壓偏東影響提早北轉，但仍要提醒民眾，暖冬不代表不會出現冷氣團、寒流。

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聖嬰現象將達超強等級　海溫異常偏暖影響台灣

黃椿喜指出，今（1）日上午最新預報顯示，今年的聖嬰現象準備來到「超強」等級，聖嬰現象主要是秘魯附近海域「海溫異常偏暖」及「洋流異常變化」，這樣的情況會由東太平洋往西太平洋綿延數千公里，影響範圍遍及整個赤道太平洋，包括台灣在內的天氣都會有所變化。

▲氣象署指出，聖嬰現象將在秋冬持續發展，並達到「超強」等級。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署指出，聖嬰現象將在秋冬持續發展，並達到「超強」等級。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
台灣身邊出現反氣旋　暖冬機率高

黃椿喜說明，以往在聖嬰現象發展時，台灣東南方海域會出現「反氣旋環流」的異常現象，這個「反氣旋環流」會替台灣帶來「偏暖」的西南風，因此隨著秋冬聖嬰現象增強，台灣今年冬天出現「暖冬」的機率大幅提升。

不過黃椿喜提醒，台灣今年雖然預估是「暖冬」，不過是否出現「短時間極端偏冷」的環境，是值得注意的議題，還是要觀察包括「北極震盪指數」，冷空氣南下位置才能判定，像是2015年至2016年冬季，就是在強聖嬰年誕生「霸王級寒流」。

▲聖嬰現象發展時，台灣東南方海域會出現「反氣旋環流」，冬季可能出現「暖冬」、隔年春天降雨增多。（圖／中央氣象署提供）
▲聖嬰現象發展時，台灣東南方海域會出現「反氣旋環流」，冬季可能出現「暖冬」、隔年春天降雨增多。（圖／中央氣象署提供）
秋冬颱風提早北轉　明年春雨偏多

除了冬季可能偏暖外，黃椿喜提及，聖嬰現象也會導致台灣隔年「春雨偏多」，因為西南風就是「有利於降雨」的環境，春雨偏多一定程度上，可以舒緩中南部乾旱期的用水調度，但也要注意短時間大量降雨帶來的風險。

此外，聖嬰現象發展時的秋季，由於暖海水環境偏向赤道中東太平洋，西北太平洋颱風  「生成位置距離台灣較遠」，今年秋冬若有颱風生成，也容易因為高壓偏東的原因「提早北轉」，從近期的杜鵑、舒力基，到近期的彩雲，都有這樣的趨勢。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。