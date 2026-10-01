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吳融政一度衝上第一 最後被逆轉

輕艇第2面獎牌 第一面是賴冠傑

2026年愛知名古屋亞運輕艇激流迴旋今（1）日再傳捷報，吳融政在男子C1決賽最終以實際滑行113.09秒、加上6秒罰時，最終成績119.09秒一舉奪下銀牌，中華隊拿下今天第一面銀牌，也是28日後，中華隊再度進帳銀牌，同時這也是輕艇第2面獎牌，首面是輕艇競速銅牌。賽後受訪時，吳融政對這份得來不易的榮耀感到既開心又不可思議。回顧決賽過程的表現，吳融政坦言自己在水上並不完美。「因為今天犯了很多失誤，我以為自己拿不到銀牌了，」他透露，在觀察完其他對手的表現後，他原本預估自己應該是摘下銅牌。因此，當最終成績確定為銀牌時，他笑稱：「得知結果後我很高興，同時也覺得有點奇妙。」這面銀牌對吳融政而言意義非凡。上一屆亞運他僅獲得第6名，他感性地表示，這兩屆賽事的成績對他來說有著天壤之別。歷經長期的辛苦備戰與高壓賽事，帶著奪牌榮耀歸國的他，現在最大的心願非常簡單：「回國後，我想好好和家人聚一聚。」吳融政C1準決賽排名第3進入決賽，決賽在第6位登場，過程中累積6秒罰時，最終仍以優秀的實際滑行113.09秒，總和119.09秒率先衝上第1名，吳融政一路取得領先。直到最後一位中國好手張志成登場前，吳融政都位居金牌地位，但最後張志成挺住壓力，以98.09秒完成後，全場0罰秒，逆轉吳融政取得男子C1金牌。吳融政119.09秒奪下銀牌，泰國好手科特蘇克（Piyanath Koetsuk）121.68秒排名第3。吳融政拿到銀牌後，這是輕艇項目第2面獎牌，第一面是賴冠傑，他於25日在男子C艇單人500公尺決賽登場，最終划出1分49秒042的成績收下銅牌。