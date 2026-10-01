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▲賴清德主持「中華民國115年10月份將官晉任授階典禮」。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（1）日主持將官晉任授階典禮，海軍司令部副參謀長原聖華晉任中將，並調陞海巡署副署長；他說，為因應快速變化的海上情勢，國軍與海巡必須更緊密合作，共享海域情資、確保指揮通聯穩定運作，提升海上防衛戰力。賴清德主持115年10月份將官晉任授階典禮，原聖華晉任中將、陳韋志晉任少將。賴清德表示，晉任將官是軍旅生涯的重要里程碑，也代表國家更深的託付，他要代表國家向本月晉任的兩位將軍表達祝賀，也向在座的寶眷致上感謝之意。他說，原聖華曾擔任國防部戰規司戰略研析處處長、海軍192艦隊長、海軍司令部戰訓處處長，歷練完整，對海軍戰略規劃及部隊戰訓，都有深入掌握。賴清德提到，原聖華晉任後，將由海軍司令部副參謀長調陞海巡署副署長，他期許原將軍運用過去的經驗，促進海軍與海巡的協同，強化海域情資共享，讓海域監偵及應變處置緊密銜接，共同守護國家海疆。賴清德表示，晉任少將的陳韋志熟悉海軍武器裝備及戰鬥系統的修護工作，具備專業技術及系統整合能力，本次晉任後，將回到戰系廠接任廠長職務；他說，戰系廠肩負魚雷、飛彈等關鍵裝備的維保工作，是海軍戰力的重要後盾，因應新一代艦艇陸續成軍，期許陳將軍持續精進武器系統整合效能，善用新興科技提升自主維修能力，確保每一項裝備都能在關鍵時刻發揮作用。賴清德指出，近期國際情勢顯示，現代戰場變化越來越快，灰色地帶行動可能與網路攻擊、假訊息同步發生；人工智慧與無人系統的運用，也加快戰術調整與決策速度，這些挑戰提醒大家，戰力要經得起長時間消耗；而再先進的裝備，也要有穩定的維保能量和專業同仁，才能持續發揮作用。賴清德說，對台灣來說，國軍與海巡必須更緊密合作，才能因應快速變化的海上情勢，雙方要共享海域情資，也要確保指揮通聯在各種狀況下的穩定運作，相信原將軍及陳將軍都能在新的職務上發揮專業，共同提升海上防衛戰力。賴清德提到，期勉各級幹部，掌握國際戰場的新發展，並落實在部隊整備與訓練。對於指揮通聯和後勤裝備，也要透過演訓反覆檢驗，帶領部隊，更要了解官兵在訓練上的問題，確實加以解決。當每一位官兵都能清楚知道任務、熟悉應變程序，部隊才能在壓力下穩定運作，整體戰力也會更加堅實。