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當資產無法抵償債務 公司將面臨破產

長期吸收國際燃料成本 經濟部判撥補、增資

受到伊朗戰爭影響，中油、台電今年都被迫吸收大量國際燃料成本。行政院院會今（1）日編列追加預算撥補台電、中油及生產LPG相關石油業者今年吸收的價差1809.35億元；經濟部國營司也示警，中油到年底的負債比恐高達98%，需增資中油2338.34億元，否則將會面臨資不抵債而破產。經濟部中油長期吸收成本、協助穩定物價，累積虧損已讓企業投資與償債能力承受壓力，年底預估負債比高達98%。據中油、台電最新財務報告，中油今年累計虧損已達78.2億元，負債比率已達到93.4%，台電今年累計虧損為203億元，負債比率達到92%。據《公司法》規定，當公司資產顯有不足抵償其所負債務時，應宣告破產。國營司表示，政院中油及生產LPG相關石油業者2026年吸收的價差1,809.35億元；另編列增資中油2,338.34億元，改善其財務結構，包括洲際接收站等基礎設施。追加預算是為了為補助中油吸收未足額調升油氣價格所需經費；補助台電吸收未足額調升電價所需經費，以及第三補助中油及相關石油業者吸收未足額調升家用液化石油氣等所需經費。經濟部表示，伊朗戰爭以來，今年油價21度凍漲、6度緩漲，桶裝瓦斯更自戰事伊始即凍漲迄今，當中油及台電吸收的油氣成本大增，預算急需立院支持，中油無法吸收油氣應調未調之差價，累積虧損將超過1,276億元。當中油難以舉債，同時導致國際信評調降、採購議價能力大減，影響國內油氣供應的穩定性，在無法繼續維持低價供應油氣，購油購氣成本將由消費者負擔。另外，台電無法吸收國際氣價增加之成本，累積虧損將擴大至3,711億元，無法持續為國內產業及民生吸收成本上漲之衝擊，「若沒有追加預算，中油和台電恐難持續扮演物價消波塊的角色，造成物價波動。」