我是廣告 請繼續往下閱讀

▲行李箱電子設備全毀 司機嗆「韓國是叛徒國家」（圖／截自中央日報）

一名台灣計程車司機日前被曝因乘客是韓國人而拒載，還將乘客行李從後車廂粗暴摔在路邊，導致行李箱與筆記型電腦等電子設備受損。事件經南韓JTBC電視台《調查組長》節目1日報導後，引發關注。據JTBC報導，今年7月，一名居住在台灣的南韓籍A女士透過叫車軟體叫了一輛計程車。她將行李放入後車廂後，請司機稍候，自己前去接另一位同伴。然而在A女士離開期間，司機得知乘客是韓國人，隨即表示「我不載韓國乘客」，並將A女士及同伴的所有行李從後車廂取出，一個接一個粗暴摔在街上。影片畫面顯示，司機將行李箱逐一從後車廂拿出，並重重摔落地面。據A女士表示，每個行李箱重約45公斤，裡面的筆記型電腦等電子設備全數損壞，她事後向當地警方報案。A女士說，警方處理過程中，司機仍不斷嚷著「我真討厭韓國」、「韓國是個叛徒國家」等話語。A女士指出，受損行李箱價值超過300萬韓元（約合35萬日圓），筆記型電腦也一併損壞，但她並未獲得任何賠償，事情最後不了了之。目前該名司機已返回計程車公司繼續工作。