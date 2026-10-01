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目前為止並未確認這4名選手有使用依託咪酯的事實，但在新井貴浩監督的帶領下，球隊必須團結一致前進，我們判斷難以與他們建立『信賴關係』，因此下達了此次通告。

▲小園海斗是日職新生代球星，可以守內野多個位置，被視為國際賽多功能野手。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）

他在2025年球季以打擊率3成09、上壘率3成65奪下雙冠王，不僅是廣島隊明星內野手，更是國家隊常客，2024年世界12強、2026年世界棒球經典賽，小園皆入選日本武士隊

由於照片僅是餐會上的合照，加上在球團內部的調查中，本人也否認持有或使用，因此當時並未受到處分。

▲小園海斗遭到戰力外，多家日媒發出號外。（圖／截圖自日本LINE NEWS）

日本職棒（NPB）廣島鯉魚隊今（1）日傳出震撼消息，宣布不與小園海斗、矢野雅哉、前川誠太以及田村俊介等4名球員續約，正式宣告戰力外，此消息一出震撼日本棒球圈，多家日媒皆以「號外」發布快訊。其中以26歲的小園海斗名氣最響亮，去年奪下中央聯盟打擊王、上壘率王，更在今年入選WBC世界棒球經典賽，今日卻因「信賴」關係遭到戰力外。廣島隊這波戰力外名單與年初發生的羽月隆太郎吸食「喪屍煙彈（依託咪酯）」脫不了關係，廣島隊本部長鈴木清明表示，雖然尚未確認選手有使用依託咪酯，但難以與他們建立「信賴關係」，因此決定戰力外。據《日刊體育》等多家日媒報導，廣島隊今日發布首波戰力外通告，宣布不與內野手矢野雅哉、小園海斗、前川誠太以及外野手田村俊介續約。此消息一出震撼日本棒球圈，多家日本媒體皆以「號外」發布快訊，4人離隊的原因，與年初羽月隆太郎吸食「喪屍煙彈（依託咪酯）」多少有關連。今年1月，前廣島隊內野手羽月隆太郎因涉嫌使用「喪屍煙彈」遭到警方逮捕，5月羽月當庭認罪，並爆出震撼彈，「因為身邊有其他鯉魚隊的選手也在吸食（才開始接觸）。」此話一出，引發外界對於廣島隊內部是否存有集體染毒問題的擔憂。7月30日，廣島球團發表矢野與前川遭到廣島縣警搜索住處，並於9月25日被函送法辦。小園與田村則僅有週刊報導，在9月27日二軍例行賽最終戰對上歐力士隊的比賽中，兩人還雙雙先發且打滿全場。廣島隊本部長鈴木清明受訪時表示，「」目前4位被戰力外的選手皆表達延續球員生涯的意願，對此，鈴木表示，「他們各自都是有實力的選手，如果能在其他地方獲得機會，希望他們能好好加油，我們是帶著這樣的心情送他們離開的。」4名遭到戰力外的選手中，以26歲的小園海斗名氣最響亮，。日媒直言，前一年拿下個人獎項的國家隊球星，今年就被球隊戰力外，這在過去幾乎是史無前例。小園本季在一軍出賽101場，留下打擊率2成57、1發全壘打、23分打點的成績。今年8月時，小園因攻守兩端頻頻出現缺乏專注力的表現，遭到球隊下放二軍，當時廣島監督新井貴浩就直言，「我告訴他，希望他能回到初心去面對棒球，重新審視自己。」言談間也透露對於小園的失望。小園在7月份被部分週刊報導，刊出了他與被指為「喪屍煙彈」賣家的人物在餐會上同席的照片。儘管如此，球團仍未等到球季最終戰，便直接將他排除在來季的戰力構想之外。除了小園，另外3名選手也是廣島隊極力培養的球員，27歲的矢野雅哉曾在2024年奪下央聯金手套獎，23歲的田村俊介曾在2024年入選日本武士隊的培訓名單，23歲的前川誠太則在去年完成一軍初登場，今年僅在一軍出賽25場，打擊率僅0.095。報導中提到的「依托咪酯，Etomidate」原是一種短效麻醉藥。近期被不法分子添加進電子煙油中，由於吸食後會出現手腳抽搐、意識不清、如同殭屍般的異常行為，因此在社會上被稱為「喪屍煙彈」。目前在許多國家（包括日本與台灣）都已將其列為管制藥物。