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▲洋基隊靠著貝林傑（Cody Bellinger）一發奠定勝基的3分砲，單場狂灌4分打點，以及先發投手弗里德（Max Fried）6局失1分的優質先發，最終以9：2痛擊紅襪。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）季後賽外卡系列賽，紐約洋基與波士頓紅襪的世仇對決以洋基直落二橫掃告終。紅襪在這兩場比賽中總計被洋基狂灌18分，黯然結束今年充滿驚奇的賽季。針對紅襪慘敗的原因，ESPN知名棒球分析師、棒球名人堂成員提姆·庫吉安（Tim Kurkjian）在節目中直指，紅襪原本引以為傲的牛棚防線在季後賽徹底崩盤，是決定勝負的最大關鍵。庫吉安在ESPN賽後新聞節目《體育中心》（SportsCenter）節目中分析指出，這兩場比賽在前半段其實咬得很緊，但洋基在比賽後段完全接管了戰局。「洋基以18：2的總比分大幅度擊敗對手，兩場比賽總共只讓紅襪擊出7支安打，紅襪得點圈有人的打擊機會僅僅只有3次。」除了先發投手施利特勒（Cam Schlittler）與佛里德（Max Fried）的優異表現外，庫吉安特別點出洋基打線的針對性發揮：「最關鍵的因素是，洋基的左打群面對紅襪眾多的左投手時，總計22個打數擊出了11支安打。這就是這個系列賽在進攻端最大的差異所在。」這一點洋基總教練布恩（Aaron Boone）在賽後受訪時，也提出見解。布恩指出，洋基陣容中確實擁有幾位面對左投相當拿手的左打者，而紅襪在過去幾個月的例行賽中，經常在比賽第五局就開始頻繁推派左投上陣，採取「左投連發」的車輪戰調度。他認為，正是因為這種長期交手累積的熟悉感與豐富的實戰經驗，讓洋基打線在季後賽能做足充分準備，成功擊退對手難纏的左投群。布恩也強調，他對目前球隊陣容的打線平衡度感到非常滿意，這也是球隊能在此系列賽發揮強大進攻火力的關鍵因素。談到紅襪今年的整體表現，庫吉安給予了極高的評價，稱其為「棒球史上最偉大的季中大翻身之一」。他指出，紅襪在62天內從低於五成勝率14場，狂飆至高於五成勝率14場，這是自1914年「奇蹟勇士隊」以來，首支能在如此短時間內達成此壯舉的球隊。「在克羅謝（Garrett Crochet）4月底後未在例行賽登板，且面臨包含羅曼·安東尼（Roman Anthony）受傷等各種傷兵問題下，能打進季後賽簡直是個奇蹟。」然而，奇蹟最終在洋基球場畫下慘澹的句點。庫吉安一針見血地點出紅襪的致命傷：「牛棚是最大的差別所在。紅襪隊在進入這個系列賽時，牛棚是他們最大的優勢，他們擁有大聯盟例行賽最好的牛棚防禦率，但在這兩場比賽中，牛棚卻狂丟了15分。這就是最大的差異。」隨著洋基順利晉級，他們將在週六開打的美聯分區系列賽（ALDS）迎戰美聯戰績第一的坦帕灣光芒隊。庫吉安預測這將是一輪非常精彩的系列賽，但他同時警告，光芒隊的球風獨樹一格，極具威脅性。「光芒隊執行了更多短打戰術，基本功非常紮實。他們的投手不會輕易保送打者，而且他們在自家純品康納球場的主場優勢非常驚人。」至於洋基球迷最關心的隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）是否能歸隊，庫吉安則抱持悲觀態度：「根據我們前幾天的觀察，他的狀況似乎還不足以在外卡戰出賽。我目前的猜測是，他可能還沒有恢復到可以在美聯分區系列賽上場的程度。」洋基在缺少頭號戰將的情況下，將面臨光芒隊嚴峻的考驗。