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▲台北漢來大飯店攜手風格插畫—湯姆先生開啟一場以「人」為敘事主角的HILAI CHAPTER 3聯名插畫展。（圖／台北漢來提供）

貴賓軒行政酒廊推期間限定活動 邀世界調酒台灣區冠軍客座

▲台北漢來大飯店的貴賓軒行政酒廊位在25樓，入住行政豪華房型即可使用。（圖／台北漢來飯店提供）

台北凱撒搶演唱會商機推住房優惠 每房每晚3419元送卡套、交通券等

▲台北凱撒搶演唱會商機推住房優惠，每房每晚3419元送卡套、交通券等。（圖／台北凱撒提供）

台北漢來大飯店宣布三週年慶開跑，除了攜手風格插畫家「湯姆先生 MR. TOM」開啟HILAI CHAPTER 3聯名插畫展，也推出10月7日至11月22日可入住的「HILAI CHAPTER 3」三週年住房專案，行政豪華客房每晚9500元起、行政豪華套房每晚1萬2500元起，入住就可享貴賓軒行政酒廊禮遇與「酣呷台北」餐酒館客座餐點，還有最難訂位吃到飽餐廳「島語」的自助早餐，每房還送上WIAG即飲紅白酒與起司製研所精選起司拼盤等好禮。台北漢來大飯店表示，入住期間除了在飯店欣賞藝術插畫展，台北漢來特別準備三週年迎賓好禮，包含澳洲創新葡萄酒品牌WIAG（Wine In A Glass）精選杯裝葡萄酒，以輕巧便利、即開即飲的形式，讓賓客無須準備開瓶器及酒杯，即可於客房內輕鬆享用，且每房還搭配贈送專屬台灣風味的「起司製研所」起司拼盤。此次因應三週年，台北漢來大飯店還升級貴賓軒行政酒廊餐點與酒飲，期間邀請到「酣呷台北 The Han-Jia TPE」主理人、2022 World Class 世界頂尖調酒大賽臺灣冠軍 Nono余瀚為，攜手眯眯眼主廚賴奕丞聯手客座，專為25樓的貴賓軒行政酒廊打造期間限定客座餐檯。酣呷客座餐檯限時於下午茶及晚餐時段款待旅客，下午茶菜色包含有「炭燒蝦仁飯鍋巴」、「紅酒豬舌香草刈包」、「虱目魚芒果青小漢堡」、「酣呷魚翅羹」、「烏魚子冷麵」。晚餐主食以延續台南濃厚人情味與飲食精神的「雞肉棺材板」、「鍋燒雞絲麵」每日輪番上場，餐檯也祭出「炸軟殼龍蝦三明治」、「台南五柳枝魚球」、「古早台味佛跳牆」、「五味鮑魚花枝凍」、「炸封肉筍絲米糕捲」等佐酒菜色。Nono余瀚也為貴賓軒行政酒廊獨家設計兩款限定調酒，將台灣茶韻、在地風土與當代調酒技藝融入杯中。10月7日至11月22日一、行政豪華客房：9500元(週六&連續國定假日入住加價2000元)二、行政豪華套房：1萬2500元(週六&連續國定假日入住加價2000元)一、入住預訂房型一晚，含minibar(享獨家SAKImoto氣泡水及啤酒)。二、致贈二位島語餐廳自助早餐。三、尊享貴賓軒行政酒廊禮遇。四、每房贈WIAG即飲紅白酒二份、起司製研所精選起司拼盤一份。五、三週年限定迎賓禮：聯名插畫帆布包一份、集章旅程護照一份、紀念房卡一份、明信片二張。台北凱撒大飯店也宣告，即日至12月20日推出「台北VIP票根住房專案」，持演唱會票根入住即可享每晚3799元起住房優惠，並加贈明星小卡卡套、北北基好玩卡一日交通券及韓國COMPOSE COFFEE第二杯半價優惠券。連住每晚3419元起，再加送飯店一樓Drink Bar紅燒牛肉麵。台北凱撒大飯店提到，飯店位址坐落台北車站正對面，鄰近台鐵、高鐵、台北捷運及客運轉運站，並與捷運台北車站M6出口相連，對於專程到台北參加演唱會的粉絲而言，不僅抵達便利，也能輕鬆串聯台北大巨蛋、台北小巨蛋等主要表演場地。