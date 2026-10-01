LINE記事本下週將迎來一波大掃除，LINE官方最新提醒，因服務營運政策調整，自10月7日起將陸續刪除記事本內2類貼文，包括「自動發布的投票／LINE挑日子貼文」，以及「分享至記事本的LINE VOOM貼文」，而且不只貼文本身會消失，底下的留言、表情回應也會一併刪除。若裡頭存有聚會紀錄、投票結果或重要回憶，最好先截圖保存。
進入10月，LINE就有一批熟悉功能消失，下週還有第二波「大掃除」要來，LINE VOOM已於9月30日上午10時在台灣正式結束服務，10月1日起，用戶打開LINE，已無法再使用VOOM、限時動態、發送生日賀卡，以及追蹤／追蹤者等功能，緊接著10月7日起，LINE還將陸續刪除記事本內2類舊貼文，而且不只貼文本身，底下的留言及表情回應也會一起消失，若還留有重要紀錄，最好趁這幾天先保存。
10/1打開LINE少了什麼？4類功能已正式退場
LINE近期最大變動就是LINE VOOM正式退場。根據LINE官方公告，LINE VOOM已於9月30日上午10時在台灣結束服務，服務終止後，用戶無法再開啟LINE VOOM頁面，也不能發布新貼文、查看其他人的貼文，就連自己過去發布的內容，也無法再瀏覽或復原。
10月1日起正式消失四項功能
LINE VOOM：無法再進入VOOM頁面，也不能新增或瀏覽貼文。
限時動態（Story）：隨VOOM服務終止停止提供。
生日賀卡：過去可在好友生日頁面留下賀卡的功能同步退場。
追蹤／追蹤者功能：原本VOOM內的追蹤與粉絲關係停止提供。
10月7日起第二波！2類記事本整批刪除
LINE功能調整還沒結束，根據LINE官方公告，10月7日起還將陸續整理記事本內的歷史資料，其中2類既有貼文會遭到刪除。
第一類是自動發布至記事本的投票／LINE挑日子貼文
過去用戶在聊天室內建立投票或使用「LINE挑日子」安排聚會時間時，部分內容會同步發布至記事本，方便聊天室成員日後查看，但這類既有內容將從10月7日起陸續刪除。
第二類則是分享至記事本的LINE VOOM貼文
包含LINE VOOM前身「LINE貼文串」時期分享至聊天室記事本的內容，也都在這次清除範圍內。需要注意的是，這次並不是只刪除貼文，LINE官方提醒，上述貼文被移除時，貼文下方原有的留言及表情回應也會一併刪除。
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LINE近期最大變動就是LINE VOOM正式退場。根據LINE官方公告，LINE VOOM已於9月30日上午10時在台灣結束服務，服務終止後，用戶無法再開啟LINE VOOM頁面，也不能發布新貼文、查看其他人的貼文，就連自己過去發布的內容，也無法再瀏覽或復原。
10月1日起正式消失四項功能
LINE VOOM：無法再進入VOOM頁面，也不能新增或瀏覽貼文。
限時動態（Story）：隨VOOM服務終止停止提供。
生日賀卡：過去可在好友生日頁面留下賀卡的功能同步退場。
追蹤／追蹤者功能：原本VOOM內的追蹤與粉絲關係停止提供。
10月7日起第二波！2類記事本整批刪除
LINE功能調整還沒結束，根據LINE官方公告，10月7日起還將陸續整理記事本內的歷史資料，其中2類既有貼文會遭到刪除。
第一類是自動發布至記事本的投票／LINE挑日子貼文
過去用戶在聊天室內建立投票或使用「LINE挑日子」安排聚會時間時，部分內容會同步發布至記事本，方便聊天室成員日後查看，但這類既有內容將從10月7日起陸續刪除。
第二類則是分享至記事本的LINE VOOM貼文
包含LINE VOOM前身「LINE貼文串」時期分享至聊天室記事本的內容，也都在這次清除範圍內。需要注意的是，這次並不是只刪除貼文，LINE官方提醒，上述貼文被移除時，貼文下方原有的留言及表情回應也會一併刪除。