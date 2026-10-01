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▲隨著LINE VOOM於9月30日停止服務，10月起生日卡片功能也將同步退場。（圖／記者周淑萍攝）

10/1打開LINE少了什麼？4類功能已正式退場

10月1日起正式消失四項功能

10月7日起第二波！2類記事本整批刪除

第一類是自動發布至記事本的投票／LINE挑日子貼文

第二類則是分享至記事本的LINE VOOM貼文