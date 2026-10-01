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校園食安連環爆！趙曉慧：蔣萬安高高在上，真的離市民非常遠

台北市長蔣萬安開出「免費營養午餐」第一槍，但才開學1個月，校園卻接連爆發食安事件，從成淵高中國中部87名學生食物中毒、北市大附中國中部師生身體不適，到金華國中師生集體腹瀉、嘔吐，如今松山區民族國小也淪陷。作家趙曉慧不禁狠酸，蔣萬安這個高高在上的市長，真的離市民非常遙遠，7月才發起「護食安」上凱道，對比之下真是笑死人了。趙曉慧提到，蔣萬安受訪時說明，學校已送驗檢體，700多名學生就只有一個班級裡的9名學生身體不適，同一個中央廚房提供給其他3所學校也沒有類似狀況。讓她聽了感到相當傻眼，這種語氣，又在避重就輕，意思就是「沒那麼嚴重啊」，機率這麼低所以是個案，外界不要反應過度。然而，民族國小出事的「小卷」，被揭露與先前金華國中出事的小卷是同一家供應商，該廠商短時間內連續在不同學校爆發疑慮，這已經不是「單一班級個別腸胃炎」的技術性問題，而是市府招標規範與供應商管考懲處機制失能，是市府的系統性出包問題。趙曉慧痛批，蔣萬安那種輕描淡寫的語氣，完全沒有同理心、態度完全不嚴肅，面對營養午餐連續出包，其第一時間想的不是「如何用最高標準保護孩子」，而是縮小損害範圍，證明他的市府團隊沒有致命大錯，不會影響他的連任選情。「這只會讓家長更加確信，蔣萬安這個高高在上的市長，真的離市民非常遙遠。」趙曉慧提及，是誰今年7月底發起「護食安」上凱道？結果自己執政的城市，居然1個月內爆發4起校園免費營養午餐出包事件，真是笑死人了！