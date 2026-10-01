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民主政治最重要是市民！陳其邁：高雄人會做出最好選擇

2026高雄市長選戰持續升溫，國民黨高雄市長參選人柯志恩近日談及高雄選情時表示，若民進黨最後輸掉高雄，問題在於提名人選，而不能把責任歸咎於現任市長陳其邁；她並認為，若選戰結果不如預期，反而可能讓總統賴清德在2028年更需要陳其邁協助布局。對此，陳其邁笑回：「柯委員其實不太需要擔心我。」話鋒一轉，更狠酸投給柯志恩就是支持國民黨主席鄭麗文。陳其邁今（1）日受訪時大方談起自己的卸任後規畫，笑說自己「一定會登上南橫三星」，另外還要準備一支「大支一點」的麥克風，好好練習唱歌，以洗刷過去很多對他的抹黑。陳其邁直言，過去常有人批評自己唱歌不好聽，其實只是因為沒有時間練習，等到有更多時間練唱後，相信自己的歌聲會和拚市政一樣「精彩」，也請大家拭目以待。談到高雄市長選戰，陳其邁表示，民主政治最重要的還是市民的選擇。他認為，高雄市民對選舉與市政相當有感，選對人才能有好的政策、走對的路，而這對高雄未來發展具有關鍵影響，因此相信高雄市民會做出最好的選擇。陳其邁也提到，台灣民主政治已經進入相當成熟的階段，政黨政治的落實同樣重要。「我也認為鄭麗文主席講的非常好！」他引用其日前對外說法指出，投給柯志恩不只是投給鄭麗文，柯的背後還有整個國民黨的團隊在力挺，那這個就是政黨政治的道理，更藉此暗酸柯志恩可以多找鄭麗文輔選。回顧高雄的發展，陳其邁表示，過去這8年來雖然歷經一些波折，但市府團隊仍全力拚搏，推動高雄轉型，讓高雄逐漸成為受到外界矚目的「演唱會之都」。他強調，這背後當然是市民跟市府團隊共同努力才有的成果，所以一個團隊由市長帶領一起向前衝，市民也能夠團結支持高雄發展，才是最重要的事情。