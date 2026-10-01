新加坡政府也要當紅娘了！新加坡政府科技局推出配對試驗計畫「FirstDate」，鎖定21至35歲的公務員，透過演算法幫單身者尋找合適對象，希望擺脫傳統交友軟體需「不停滑選」的疲勞感。
根據星媒《海峽時報》報導，FirstDate目前仍是試驗計畫，參加者必須使用新加坡數位身分系統「Singpass」登入，並填寫涵蓋興趣、生活習慣、價值觀及偏好的問卷。之後，系統再按照用戶回答進行配對，申請期限為10月5日。
不用「一直滑」 一次只給一個對象
「FirstDate」最大的特色，就是不讓使用者一次看到一大堆潛在對象。
官方網站表示，每個配對週期只會提供1名配對對象，並附上相容度分數、個人介紹及一段配對留言。
雙方收到通知後，有3天時間決定是否接受配對，只有2人都同意，彼此的聯絡方式才會開放。
FirstDate甚至設計了名為「Date Quests」的約會活動，提供一些破冰活動建議，讓首次見面的2人比較容易找到共同話題。
用諾貝爾獎得主的演算法配對
更特別的是，「FirstDate」不是單純靠一般推薦機制，而是採用「蓋爾－沙普利穩定婚姻演算法」（Gale–Shapley algorithm），其共同提出者、美國數學家沙普利（Lloyd Shapley）曾在2012年獲得諾貝爾經濟學獎。
系統會根據參加者填寫的興趣、習慣、價值觀與偏好進行配對。不過，官方也特別提醒，紙面上的相容度，不代表2人一定會產生「化學反應」，更不代表一定會發展成戀愛關係。
搶救低生育率！政府再次當紅娘
新加坡推出「FirstDate」的背景，正是當地持續面臨低出生率、晚婚及單身人口增加等問題。
新加坡2025年的居民總和生育率（TFR）降至0.87，創下歷史新低；政府近年持續推出育兒及家庭支持措施，希望鼓勵更多民眾結婚、生育。
事實上，新加坡政府並不是第一次當紅娘。早在1984年，政府就成立社會發展單位，透過晚宴、舞會及旅遊等方式，鼓勵單身人士認識彼此，近代隨著交友軟體興起，政府逐漸淡出牽線搭橋。
如今，這項工作又重新披上科技外衣。
「FirstDate」目前只開放給21至35歲公務員試用，是否會進一步擴大到一般民眾，目前仍未確定。
官方也強調，參加者的個人資料及問卷內容，會依照政府資料的安全標準處理，不會用於營利或提供給第三方，使用者也可以隨時停用帳戶並要求刪除資料。
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不用「一直滑」 一次只給一個對象
「FirstDate」最大的特色，就是不讓使用者一次看到一大堆潛在對象。
官方網站表示，每個配對週期只會提供1名配對對象，並附上相容度分數、個人介紹及一段配對留言。
雙方收到通知後，有3天時間決定是否接受配對，只有2人都同意，彼此的聯絡方式才會開放。
FirstDate甚至設計了名為「Date Quests」的約會活動，提供一些破冰活動建議，讓首次見面的2人比較容易找到共同話題。
用諾貝爾獎得主的演算法配對
更特別的是，「FirstDate」不是單純靠一般推薦機制，而是採用「蓋爾－沙普利穩定婚姻演算法」（Gale–Shapley algorithm），其共同提出者、美國數學家沙普利（Lloyd Shapley）曾在2012年獲得諾貝爾經濟學獎。
系統會根據參加者填寫的興趣、習慣、價值觀與偏好進行配對。不過，官方也特別提醒，紙面上的相容度，不代表2人一定會產生「化學反應」，更不代表一定會發展成戀愛關係。
搶救低生育率！政府再次當紅娘
新加坡推出「FirstDate」的背景，正是當地持續面臨低出生率、晚婚及單身人口增加等問題。
新加坡2025年的居民總和生育率（TFR）降至0.87，創下歷史新低；政府近年持續推出育兒及家庭支持措施，希望鼓勵更多民眾結婚、生育。
事實上，新加坡政府並不是第一次當紅娘。早在1984年，政府就成立社會發展單位，透過晚宴、舞會及旅遊等方式，鼓勵單身人士認識彼此，近代隨著交友軟體興起，政府逐漸淡出牽線搭橋。
如今，這項工作又重新披上科技外衣。
「FirstDate」目前只開放給21至35歲公務員試用，是否會進一步擴大到一般民眾，目前仍未確定。
官方也強調，參加者的個人資料及問卷內容，會依照政府資料的安全標準處理，不會用於營利或提供給第三方，使用者也可以隨時停用帳戶並要求刪除資料。