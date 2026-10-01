LEGO 宣布與東映動畫（Toei Animation）展開合作，首度將鳥山明經典作品《七龍珠》搬進樂高積木世界，第一款商品選擇相當有代表性的「神龍＆悟空」，直接重現集齊7顆龍珠、召喚神龍的經典場景。全套共有1764片積木，台灣樂高授權專賣店已列出建議售價4799元，預計11月上市；值得注意的是，官方已經預告這只是開始，2027年還會推出更多《七龍珠》商品。
LEGO首度聯名《七龍珠》！1764片拼出超巨大「神龍」
LEGO 與東映動畫於近日展開全新合作，公開第一款商品為 LEGO Icons「七龍珠：神龍＆悟空」（Dragon Ball: Shenron & Goku，編號11390），這也是《七龍珠》首度加入LEGO產品陣容。
本次沒有一開始就選擇《七龍珠Z》的超級賽亞人或戰鬥場面，反而回到初代《七龍珠》的冒險故事，以「召喚神龍」作為首款商品主題。整組共有1764片零件，完成後神龍高度超過32公分、長度超過24公分、寬度超過26公分，身體以盤旋方式從底座向上延伸，頭部與爪子還可以調整角度。
底座前方則直接放上完整7顆龍珠，旁邊還有乘著筋斗雲的少年悟空人偶，悟空可以拆下、重新調整位置，讓玩家自己改變展示方式。官方表示，設計團隊製作時特別研究動畫畫面與經典姿勢，希望用LEGO積木重現神龍特有的修長輪廓與比例。
台灣售價4799元！11月開賣 2027還有更多《七龍珠》
根據 LEGO 官方公告，「神龍＆悟空」將於11月1日率先開放 LEGO Insiders 會員購買，11月4日起全面販售，海外定價為179.99美元；台灣樂高授權專賣店目前也已上架商品頁面，列出售價為4799元，並標示「11月上市、即將開賣」。
更讓《七龍珠》粉絲期待的是，這並不是一次性的合作。 LEGO 已表示，「神龍＆悟空」只是雙方合作的開始，2027年將繼續推出更多《七龍珠》系列產品，代表悟空、達爾、弗利沙等人氣角色未來都有機會進一步 LEGO 化；不過目前官方尚未公布下一波商品的角色、款式與上市時間，網路流傳的2027年產品清單仍未獲官方證實。
🟡 LEGO Icons《七龍珠：神龍＆悟空》資訊
📌商品編號：11390
📌零件數：1764片
📌尺寸：高逾32公分、長逾24公分、寬逾26公分
📌台灣售價：4799元
📌LEGO Insiders：11月1日起優先購買
📌全面上市：11月4日
📌內容：神龍、7顆龍珠、少年悟空、筋斗雲等
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LEGO 與東映動畫於近日展開全新合作，公開第一款商品為 LEGO Icons「七龍珠：神龍＆悟空」（Dragon Ball: Shenron & Goku，編號11390），這也是《七龍珠》首度加入LEGO產品陣容。
本次沒有一開始就選擇《七龍珠Z》的超級賽亞人或戰鬥場面，反而回到初代《七龍珠》的冒險故事，以「召喚神龍」作為首款商品主題。整組共有1764片零件，完成後神龍高度超過32公分、長度超過24公分、寬度超過26公分，身體以盤旋方式從底座向上延伸，頭部與爪子還可以調整角度。
底座前方則直接放上完整7顆龍珠，旁邊還有乘著筋斗雲的少年悟空人偶，悟空可以拆下、重新調整位置，讓玩家自己改變展示方式。官方表示，設計團隊製作時特別研究動畫畫面與經典姿勢，希望用LEGO積木重現神龍特有的修長輪廓與比例。
根據 LEGO 官方公告，「神龍＆悟空」將於11月1日率先開放 LEGO Insiders 會員購買，11月4日起全面販售，海外定價為179.99美元；台灣樂高授權專賣店目前也已上架商品頁面，列出售價為4799元，並標示「11月上市、即將開賣」。
更讓《七龍珠》粉絲期待的是，這並不是一次性的合作。 LEGO 已表示，「神龍＆悟空」只是雙方合作的開始，2027年將繼續推出更多《七龍珠》系列產品，代表悟空、達爾、弗利沙等人氣角色未來都有機會進一步 LEGO 化；不過目前官方尚未公布下一波商品的角色、款式與上市時間，網路流傳的2027年產品清單仍未獲官方證實。
📌商品編號：11390
📌零件數：1764片
📌尺寸：高逾32公分、長逾24公分、寬逾26公分
📌台灣售價：4799元
📌LEGO Insiders：11月1日起優先購買
📌全面上市：11月4日
📌內容：神龍、7顆龍珠、少年悟空、筋斗雲等