我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人王瞳今天（10月1日）正式邁入40歲，近期工作依舊滿檔，而近年的王瞳已經甚少接戲，不僅是大家熟悉的演員身分，現在的她擁有演員、歌手，以及AI女團「Daily Neo」團長等3個身分輪番上陣，戲劇、表演、團隊工作一樣都沒少，行程滿到讓她笑說根本「一天當兩天用」，但也正因為忙的都是自己喜歡的事，讓她甘之如飴。生日對王瞳而言，也多了一層特別的意義。生日前夕生技品牌「娘家」團隊特別送上精心準備的花束替她慶生，平時就喜歡插花藝術的她看到花束當下驚喜萬分，感受到團隊如家人般的陪伴與心意。正式跨進「四字頭」，王瞳沒有因為年齡多了幾歲就給自己設限，反而笑著許下生日願望：「非常感謝娘家大家庭一直以來像家人一樣的溫暖照顧，邁入40歲，現在最大的目標就是希望未來的每一天，都能繼續保有40歲的漂亮、自信與滿滿活力！」近年的王瞳，早已不只是大家熟悉的戲劇演員。除了持續投入戲劇工作，她也持續挑戰歌唱表演，更加入民視 Daily Neo，嘗試更多的可能性。她表示40歲對她來說並不是「進入另一個階段就要慢下來」，反而像是重新開一局。她希望自己不要被年齡定義，戲劇、歌唱、團隊表演，只要是喜歡的事情，都願意繼續挑戰。工作越來越多，王瞳也坦言現在最大的考驗其實就是「時間不夠用」。拍戲、排練、表演、團隊工作接踵而來，很多時候從早忙到晚，因此她現在對生活與保養的要求也變得非常實際，不用太複雜，但一定要能持續。一路走到40歲，王瞳對生日願望的想像反而越來越簡單。比起許下什麼驚天動地的目標，她更希望自己能保持現在的熱情與活力，繼續做喜歡的工作，也繼續在不同舞台挑戰自己。對現在的王瞳來說，漂亮不只是外表，而是有能力、有體力、有自信去做自己想做的事；王瞳表示更希望未來的每一天都像現在40歲一樣，能夠保持漂亮、心情愉快。