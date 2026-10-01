今天的比賽我覺得也沒有太大問題，雙打就是這樣，很容易輸贏就在1、2分。對手最後的表現確實比較好。

也是希望他們就是繼續加油，然後預祝他們表現更好。

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許育修、何承叡男雙奪銅 代表隊首面獎牌出爐

我覺得其實還蠻可惜的。那金牌戰我覺得，其實在雙打裡面都是有機會的，就是看當下誰發揮得比較穩定，那誰就有機會拿下比賽。

賽事也比較多，大家要消化一天裡面賽事，一天可能就30幾場。一般比賽可能一天頂多10幾場，所以比較好消化、不用等那麼久。主要是這裡室內場少、賽事多，所以變成等候時間比較長，就會比較疲勞一點。

何承叡亞運生涯首面獎牌 檢討自己不夠篤定

整體來講，這週拿了一個銅牌，是我第一次亞運拿牌，但是就希望下次還可以再往更高的銀牌或金牌去邁進。

第20屆名古屋亞運網球項目首面獎牌，由男雙許育修、何承叡奪下代表隊首面銅牌，賽後這對銅牌男雙組合賽後受訪，許育修分享，3場比賽其實都發揮得不錯。「」許育修也喊話後面出賽的隊員，「「也是希望他們就是繼續加油，然後也是預祝他們可以比我們更好。」許育修分享，「網球項目剛開始連日大雨，近2天則在超過30度高溫曝曬下出賽，談到天氣影響，許育修表示不是大問題，主要反而是室內場地比較少，「何承叡回顧這場比賽，則表示自己在關鍵時刻，「特別是第3盤搶十的時候，可能自己有一點沒有那麼篤定、那麼的進攻，沒有太維持我的打法，所以希望下次我可以調整過來。不管是在哪一分、在什麼情況下，都可以做到一樣的方向。」這是何承叡生涯在亞運獲得的第一面獎牌，「