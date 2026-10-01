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「三子」再度同框 盧秀燕喊佩服江啟臣

台中市長盧秀燕積極投入年底輔選，今晚將成為民眾黨主席黃國昌新網路節目首集特別來賓，她預告將帶上「大檸檬」登場，不只會辣，還「保證很酸」。4日她將與立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜合體，出席國民黨台中市長參選人江啟臣競選總部成立大會，重現8年前「禿子、漢子、燕子」的「三子」風潮。黃國昌將在YouTube頻道推出新節目《民眾有本4》，日前透過臉書預告，首集將於10月1日晚間8點播出，邀請盧秀燕與觀眾「直球問大事」。盧秀燕今（1）日在議會備詢空檔受訪表示，黃國昌很早就來預約，邀請她擔任第一集來賓。至於網友預告黃國昌準備許多「很辣」的題目，盧秀燕笑說「會不會很辣我不知道，不過保證會很酸。」盧秀燕解釋「因為我會帶大檸檬（大聯盟）去，所以保證會很酸就對了。」節目究竟會有多「辣」，留待今晚播出揭曉，她則先準備好「大檸檬」，為節目增添話題。另一方面，國民黨台中市長參選人江啟臣將於4日上午成立競選總部，立法院長韓國瑜將首度出馬輔選，侯友宜與盧秀燕也將同台，重現8年前「禿子、漢子、燕子」的「三子」合體風潮。盧秀燕表示，3人目前都是現任首長，工作「非常非常忙碌」，選戰期間有不少候選人邀請他們合體，始終難以湊齊時間。她說很佩服江啟臣，這次終於成功喬定3人的時間，「這也是選戰以來，我們3個第一次全到」。