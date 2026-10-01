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葉元之上節目嗆「這種智商為什麼可以選台北市長」

葉元之反擊：沈伯洋才是先罵藍委智商低落

批青鳥出征、稱「好像大罷免」

國民黨立委葉元之日前在網路節目中嗆民進黨台北市長參選人沈伯洋「這種智商為什麼可以選台北市長？」引發爭議，葉元之隨後反擊，會這樣說是因沈伯洋過去曾批評藍委「智商低落」，才用同樣的話反諷回去，「我只是用他的話去嘴他」，更質疑現在只要批評沈伯洋就會被青鳥出征，好像回到大罷免時期。葉元之26日在「歷史哥」李易修的網路節目中談到沈伯洋近期台北市長選戰表現時批評，綠營近來不斷塑造沈伯洋「問A答A++++」的人設，但他認為沈伯洋實際上只是「廢話大王」，回答問題時常把周邊事情扯進來、把時間灌掉。葉元之也批評，沈伯洋面對公共政策議題時，不願就事論事，反而動輒把在野黨與中國議題連結。同場來賓黃士修也批評沈伯洋試圖營造「有讀書的知識分子」形象，卻質疑其能力與表現，並問「他現在立委辭了沒？」葉元之隨即接話：「沒有啊，他這種智商為什麼可以選台北市長？」葉元之這段發言曝光也引發民眾熱議，不少民眾在Threads上怒嗆，「葉元之這種水準的人」、「也可以問他自己，憑什麼當立委？」、「你這種咖都可以選立委」、「板橋人愧對臺灣」等；就連陸委會副主委梁文傑也評論表示，「如果選市長要比智商，那候選人去檢定一下就決勝負，不用投票也不用再吵，滿好的。」同時，沈伯洋自建中、台大畢業，之後取得賓州大學法學碩士，以及美國加州大學爾灣分校犯罪與法律社會學博士等學經歷背景也被重新翻出。面對外界批評，葉元之29日再上朱凱翔節目回應，稱部分青鳥支持者「崩潰了」，並反批外界雙重標準，更說自己平常不會沒事評論別人的智商，這次會這樣說，是因為沈伯洋過去在國會改革法案修法期間，曾批評國民黨立委「不開會就算了，智商也這麼低落，可以滾出立法院」。葉元之因此表示，「我只是用他的話去嘴他」，並批評沈伯洋罵別人時支持者叫好，別人反過來批評沈伯洋時，卻遭到網路出征，這種情況「好可怕」，好像有人透過網路壓力攻擊不同意見者。主持人朱凱翔則附和，認為這種情況讓他聯想到大罷免期間，只要有人提出不同意見，就可能遭到洗版、出征。