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媒體報導，鄭家曾與英業達創辦人葉國一聯手，試圖將位於竹東五指山的「神去村」渡假遊憩區，變更為殯葬用地及營建土資場，但遭到時任新竹縣長楊文科當場拒絕。對此，鄭朝方團隊駁斥，強調與鄭家毫無關係。媒體報導，接獲爆料指控鄭家除涉入「至善莊園」開發案糾紛外，另曾與英業達創辦人葉國一，鎖定位於竹東五指山的「神去村」渡假遊憩區開發案，一度聯手推動盼將18萬坪的遊憩用地，變更為殯葬用地及營建土資場；據爆料者提供相關訊息，早在2023年初，葉國一便與中間人開始商討「神去村」變更地目方案，之後，在中間人牽線下，更促成鄭、葉兩家與新竹縣長楊文科餐敘，當面探詢縣府對通過「神去村」土地變更的可行性；詎料，該提議當場遭到楊拒絕，並強調他任內不會處理殯葬園區相關建設，讓「神去村」這片珍貴山林，才得以保留至今。對此，鄭朝方競選團隊發言人蘇愛婷指出，「神去村」與鄭家毫無關係；鄭朝方2023年4月17日確曾應邀出席縣長楊文科公館餐宴，但席間不曾聽聞任何與「神去村」相關事宜。