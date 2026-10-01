我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市楠梓區驚傳命案，一名穆姓男子昨30日晚間打電話向警方表示，他殺了人，隨後開車將死者的屍體載往楠梓分局自首，警方初步瞭解，穆男跟死者是車行同事，供稱與死者張男有10萬元的金錢糾紛自稱以熱熔條重擊張男頭部，將他毆打致死塞入後車廂，並向警局自首稱「不小心把人打死了」。由於供詞疑點重重，警方正進一步調查行兇動機，以及是否還有其他共犯。警方調查發現，穆男當日晚間7時許先打電話至楠梓分局，聲稱不慎將人打死，約晚間10時，穆男駕駛自小客車抵達，偵查人員檢視車輛時發現後車廂內有一名男子呈躺臥狀且已無反應，立即通報救護人員到場，確認男子已死亡。初步勘驗發現，死者頭部有外傷，身體另有一至兩處紅腫傷痕，但傷勢與死亡之間的關聯，目前仍待檢察官相驗及法醫鑑定釐清。楠梓警分局偵查隊長宋國源表示，兇嫌22歲的穆姓男子和同樣22歲的死者張姓男子是車行的同事，穆姓男子30日晚上7點多打電話到楠梓分局，跟警方說他失手殺了人，晚間10點左右，穆男獨自開車把張姓被害人的屍體載到楠梓分局，並且向警方供稱，他因為10萬元和被害人起爭執之後，用熱熔膠條毆打對方不幸失手把人打死了，他覺得他逃不了，所以向警方自首。宋國源指出，嫌犯供稱30日晚間下班後，車行只剩下他和被害人，他在車行行兇，行兇的熱熔膠條已經被他丟掉了。不過，員警卻發現疑點重重是否有共犯，是預謀，還是臨時起意都有待釐清。