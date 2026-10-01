我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一名泰國女子入住捷克布爾諾（Brno）某五星級飯店，赫然發現「手指」從床下伸出來，起初還以為是鬧鬼，隨後才驚覺是陌生男子藏匿其中（圖／截自thethaiger）

一名泰國女子入住捷克布爾諾（Brno）某五星級飯店時，發現有「人類手指」從床底伸出，起初還以為撞鬼，確認是陌生男子藏在床下後，驚聲尖叫衝出房間。泰國旅行社業者事後公開事件經過，批評飯店處理態度消極；飯店與警方則表示，房間未完全關緊才讓流浪者闖入，且無實質損害。泰國旅行社業者孔艾克（Korn-ek Thummarukkit）9月29日在臉書發文，公開旗下旅行團女遊客的親身遭遇，並藉此警告同業。他表示，該名女子進房時瞥見床下露出手指，一度以為「看到鬼」，確認是真人後立刻呼救並衝出房外。陌生男子隨後從床底鑽出，迅速逃離飯店，目前行蹤不明。孔艾克指出，旅行團第一時間通報飯店，但業者起初似乎不相信，在團方強力要求下，才勉強調閱監視器畫面。飯店也宣稱無法為女子換房，並拖了30至40分鐘才報警，警方到場後則建議隔天早上再正式報案。然而旅行團隔天上午9時就得出發前往下一座城市，根本無法配合。孔艾克強調，自己並非對警方不滿，而是不滿飯店的處理方式，尤其員工反覆表示無法提供任何協助。他也質疑陌生男子究竟如何進入飯店，批評飯店安全措施差勁，夜間警衛形同虛設，入口處根本無人駐守。貼文曝光後在臉書引發大量迴響，不少網友直呼不敢想像，若男子未被發現，後果恐怕不堪設想。不過，據捷克媒體iDNES報導，飯店發言人表示，接獲通報後立即報警。門禁系統紀錄顯示，並無人使用房卡擅自進入，而是前一位房客退房離開時沒有把門關好，才讓不明人士趁機闖入。飯店調查後認為己方並無疏失，但為補償這起不愉快的經歷，仍向該名遊客提供免費住宿。警方發言人查勞普卡（Chaloupka）也認為沒有理由繼續調查，表示當時是一名流浪者出現在尚未入住的空房裡，房門沒有完全關緊，他才得以進入，且並未造成任何需要警方追查的實質損害。