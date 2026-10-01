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◼︎台北市10月2日停水範圍

▲台北市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市10月2日停水範圍

▲新北市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市10月2日停水範圍

▲桃園市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市10月2日停水範圍

▲台中市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市10月2日停水範圍

▲台南市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市10月2日停水範圍

▲高雄市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣10月2日停水範圍

▲雲林縣10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣10月2日停水範圍

▲宜蘭縣10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台東縣10月2日停水範圍

▲台東縣10月2日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，10月2日（週五）在以及共9縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、污水管工程等，在雲林還有時間長達10小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市10月2日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：10月2日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：民族東路252巷(直接用水戶:停水7戶)🕦影響時間：10月2日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：和平西路59巷(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月2日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：三水街77號總表、三水街東市場攤位28號、和平西路三段53號之2~85號(單號側)、和平西路三段81巷3~22號、和平西路三段89巷11弄內公共廁所、康定路229號總表、338號(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月2日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區北投區：行義路2號至18號、行義路31巷(6號除外)(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：10月2日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：南京東路1段13巷、南京東路1段13巷7弄、中山北路2段11巷、中山北路2段27巷🕦影響時間：10月2日10時至14時(共4小時)📍停水地區中山區：中山北路2段(南京東路1段至中山北路2段39巷)(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月2日10時至16時(共6小時)📍停水地區松山區：民權東路三段201號至107號前🕦影響時間：10月2日10時至15時(共4小時)📍停水地區大安區：和平東路三段531巷和平東路3段531巷及575巷(直接用水戶:停水62戶)🕦影響時間：10月2日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：10月2日10時至16時(共6小時)📍停水地區文山區：木柵路一段(直接用水戶:停水20戶)🕦影響時間：10月2日10時至16時(共6小時)📍停水地區新店區：中華路83巷(直接用水戶:停水20戶)🕦影響時間：10月2日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：福隆路49號至121號(單號側)、14號至52號(雙號側)(直接用水戶:停水12戶)🕦影響時間：10月2日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：溪尾街66號至70號、溪尾街60巷9及11號、自強路四段51號53號及53號之１(直接用水戶:停水14戶)🕦影響時間：10月2日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：光興街86號至223號、大同南路65號至73號、中正南路72巷1號至7號、中正南路80巷6號至14號 (直接用水戶:停水66戶)🕦影響時間：10月2日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：大同南路64、66號、68巷1~35、2~34號(直接用水戶:停水27戶)🕦影響時間：10月1日22時至2日06時(共8小時)停水原因：大埔加壓站400mm管理用錶漏水搶修📍停水地區三峽區：三峽五十份山登山步道、中正路三段、中正路二段、二鬮路、嘉添路、大利路、大同路、大埔路、弘道路、柑樹路、添福路、聖心一路、鹿窟產業道路。🕦影響時間：10月1日21時至2日07時(共10小時)停水原因：蘆竹區龍壽街與文中路路口250mmPVCP斷管連絡📍停水地區桃園區：國豐十街、文中路、文中路一段、永安路。蘆竹區/文中路一段、文新街、新安路、新興街、永安路、福興一街、福興三街、福興二街、福興五街、龍壽街、龍壽街一段、龍安街一段、龍安街二段、龍林街。🕦影響時間：10月2日10時至20時(共10小時)停水原因：汙水改管事宜📍停水地區龜山區：楓樹一街、楓樹七街、楓樹三街、楓樹二街、楓樹五街、楓樹六街、楓樹路、豐榮街。🕦影響時間：10月2日10時至16時(共6小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區霧峰區：丁台路。🕦影響時間：10月2日23時至3日05時(共6小時)停水原因：新厝小區管線調查📍停水地區歸仁區：中正一街、中正三街、中正二街、中正五街、中正八街、中正六街、中正十街、中正南路一段、仁愛八街、仁愛十街、信義南路、公園八街、公園十街、公園路、和平南街、大成一街、大成二街、大成八街、大成六街、大成十街、大成路、大智街、大順三街、大順街、復興路。以上均含巷弄。🕦影響時間：10月2日09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區新化區：大德路、大新路、太平街。🕦影響時間：10月2日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區永康區：大灣路49號/大灣路37巷6弄(單雙號)/大灣路41巷(單雙號)/ 大灣路51巷(單雙號)/文賢街212~226號(雙號側)。🕦影響時間：10月2日13時至18時(共5小時)停水原因：新裝斷管連接工程📍停水地區楠梓區：瑞屏里。共1個村里。🕦影響時間：10月2日09時至14時(共5小時)停水原因：新裝斷管連接工程📍停水地區楠梓區：瑞屏里。共1個村里。🕦影響時間：10月2日0時至05時(共5小時)停水原因：小區夜間漏水測試📍停水地區斗六市：宏德街、斗六一路、斗六三路、斗六二路、斗六五路、斗六六路、明德北路一段、明德北路二段、棒球一街、棒球七街、棒球三街、棒球九街、棒球二街、棒球五街、棒球八街、棒球六街、棒球十一街、棒球十七街、棒球十三街、棒球十二街、棒球十五街、棒球十八街、棒球十六街、棒球十街、萬年路、鎮北路、長春路、長沙街。🕦影響時間：10月2日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程管線及用戶改接。📍停水地區東勢鄉：安西路、新坤路、永安路。臺西鄉/安西路、永安路、三和社區。🕦影響時間：10月2日13時至16時(共3小時)停水原因：用戶新裝管線連接作業。📍停水地區東勢鄉：同北路、同安路。褒忠鄉：同安路。🕦影響時間：10月2日13時至17時(共4小時)停水原因：汰換管線。📍停水地區冬山鄉：三奇東路、三德路、中興路、德興九路、德興六路、自強路、隆恩路、龍祥七路、龍祥三路、龍祥五路、龍祥四路。蘇澳鎮/德興一路、德興七路、德興八路、德興六路、自強路、隆恩路、龍祥一路、龍祥三路、龍祥二路。降壓地區冬山鄉：三興路、德興一路、德興三路、德興九路、德興五路、德興六路、德興十一路、德興十路、德興四路、福興路、自強路、龍祥九路、龍祥五路、龍祥八路、龍祥十路。蘇澳鎮/德興一路、德興三路、德興二路、德興五路、德興六路、龍祥八路。🕦影響時間：10月2日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區台東市：中山路、仁德街、博愛路、四維路一段、四維路二段、寶桑路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。