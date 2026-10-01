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▲李珠珢用中文回應粉絲，說自己沒哭但確實有被現場氣氛感動到。（圖／李珠珢Threads@0724.32）

▲10月2日應該是李珠珢本賽季最後一場應援，會與李晧禎一起表演。（圖／翻攝自FA IG@fubon_guardians_official）

富邦悍將昨（30）日在中職賽場輸球，韓籍啦啦隊女神李珠珢被拍到拿毛巾遮臉、疑似落淚的畫面，加上她日前才因「球場露屁股蛋」等服裝風格遭部分網友炎上，讓粉絲不禁關心她是不是受了委屈、心情不好？對此，李珠珢親自留言澄清：「不是啦哈哈哈，我沒有哭啦！是感動了啦」還原真相。而她本賽季最後1場應援預計落在10月2日，後續行程有待球團公布。富邦悍將昨日迎戰統一獅，賽果攸關富邦今年是否能進入季後賽，怎料富邦最終以2：4輸給統一獅，雙方全年戰績勝差拉開至2.5場，富邦晉級季後賽的機會大幅降低，讓許多球迷忍不住落淚，就連李珠珢也被拍到疑似用手指拭淚、拿毛巾遮臉的畫面。相關影片隨即在社群瘋傳，引發熱烈討論。由於李珠珢日前才因表演時裙子穿太短，跳舞露出屁股蛋等爭議遭到炎上，如今又淚灑球場，讓粉絲相當心疼，擔心她是否壓力太大。對此，李珠珢親自在社群回應網友：「不是啦哈哈哈，我沒有哭啦！是感動了啦～」李珠珢說自己沒有因為委屈而哭，只是被現場球迷的情緒感染了，粉絲看了也紛紛留言鼓勵她：「珠珠最棒下季再來玩」、「以富邦目前戰績，我覺得本質球迷的妳還是大哭一場比較健康，不過妳放心，我們大家都會陪著妳一起的！哭過後我們下一場繼續開心看球」、「珠珠很棒，請忽略外界的惡意，我們粉絲永遠挺你到底」。另外，若富邦悍將最後真的沒晉級季後賽，那依照球團之前公布的班表，10月2日就是李珠珢本賽季的最後一場應援，預計會合體韓援李晧禎帶來中場表演。一想到這有可能是今年最後一次在球場演出，李珠珢也忍不住回覆粉絲哭臉表情，感覺也很捨不得舞台。