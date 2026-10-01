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金州勇士在今年休賽季的自由市場操作相對低調，僅引進了兩名角色球員。不過，他們重新簽下了6名老將、選秀挑中倫伯格（Yaxel Lendeborg），並以提前續約綁定當家球星史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）兩個賽季。其中，勇士與後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）續簽的一紙2年1230萬美元合約，近期更獲得了體育媒體的高度讚賞，被評為今年夏天最具價值的低調操作之一。根據NBA.com記者齊爾吉特（Jeff Zillgitt）的評選，勇士重新簽下梅爾頓的操作，名列2026年休賽季10大最佳「低調補強」之一。齊爾吉特的清單中還包含柯林斯（John Collins）轉戰底特律活塞、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）加盟邁阿密熱火，以及烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）前往印第安納溜馬等交易。齊爾吉特在報導中指出：「在上賽季出賽的49場比賽中，梅爾頓場均繳出生涯新高的12.3分，並以場均1.6次抄截追平生涯紀錄。雖然他上賽季初因傷復出（2024-25賽季僅出賽6場）導致投籃手感掙扎，但在那之前，他曾連續五個賽季繳出至少37.1%的三分球命中率。如今梅爾頓已完全恢復健康，勇士隊相信他的命中率將能重回過去的水準。」事實上，梅爾頓上季下半段的數據確實有所提升。特別是在柯瑞因「跑者膝」（runner’s knee）傷勢缺陣期間，梅爾頓的發揮獲得了更多空間。這名28歲的後衛預計在新賽季將從板凳出發，但若柯瑞因膝蓋舊疾需要輪休或缺陣，梅爾頓勢必將承擔更多得分與替補控球的重任。在周一的媒體日受訪時，梅爾頓親口證實他的左膝狀況良好，目前正以絕佳狀態迎接訓練營。他強調自己將全程參與訓練，沒有任何上場時間或強度的限制。這位老將後衛也分享了今年夏天的訓練與先前膝蓋手術復健期的不同之處。「確實有點不一樣，」梅爾頓向NBC體育灣區頻道（NBC Sports Bay Area）表示，「我認為每一年、每一個夏天，我不再只是單純經歷復健階段，而是花時間去管理身體，確保在賽季開始時能達到巔峰狀態。對我來說，現在更多的是維持狀況，並針對特定部位進行強化。」隨著巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）將缺席新賽季初期的賽事，勇士總教練科爾（Steve Kerr）預計將更加倚重梅爾頓從板凳端提供的攻防能量。