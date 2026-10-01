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台中市北屯區人口高居全市之冠，隨著家庭型態轉變，毛小孩活動空間不足問題日益顯著。市議員賴順仁今(1)日在議會質詢時提議，應活化「旱溪松竹路至東山路段」兩側長期閒置的高灘地，並提出「低衝擊開發」與「三不原則」打破水利法限制，盼打造兼顧防洪與休閒的生態寵物公園。賴順仁指出，北屯區現有寵物公園數量與腹地遠落後於市民需求。觀察發現，旱溪松竹路至東山路段的高灘地雜草叢生，若能妥善利用，可有效舒緩地方公共設施空間不足問題。針對「水利法」規定河川行水區與高灘地嚴禁設置固定建造物的限制，賴順仁拋出「三不原則」解套；全區草皮化，不鋪設水泥，改種耐踐踏草皮以兼顧水土保持。採用土丘、天然石塊與漂流木等地景式遊具取代人工設施。圍籬採用「插管式」或「活動底座」的移動式圍籬，遇颱風警報可隨時撤離以確保河道淨空。賴順仁強調，只要恪遵低衝擊開發（LID）原則並建立防汛撤離SOP，市府應跨出第一步。他建請副市長黃國榮召開跨局處研商會議，並會同中央水利署第三河川分署、在地里長辦理現場會勘，發起「低衝擊河川公地使用計畫書」向中央遞件，加速實現「荒地變綠地」。對此，建設局長陳大田表示，市府對旱溪高灘地活化構想持開放與尊重態度，但因涉及河川區域與防洪安全，仍須依中央法規辦理。建設局建議，先由水利局主政邀集三河分署及相關局處現場會勘，確認土地範圍及洪水通行條件；若中央確認具可行性，將由農業局以低衝擊、低維護、可撤除原則規劃寵物專區，再由水利主管機關設置，增添北屯休閒空間。