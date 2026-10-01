我是廣告 請繼續往下閱讀

面對複雜多變的山域環境，林道與步道的救援物資及傷病患搬運向來是基層消防同仁的一大挑戰。臺中市政府消防局第八救災救護大隊日前傳出捷報，由東山分隊小隊長王柏寓憑藉豐富的實務救災經驗，深入第一線痛點發揮巧思，成功研發出「步道林道搬運系統」，並於「第二屆鳳凰盃消防領域發明設計競賽」中脫穎而出，一舉榮獲金獎最高殊榮！台灣近年登山健行風氣盛行，山難搜救案件亦隨之增加。然而，許多高山林道與步道地勢崎嶇、路幅狹窄，車輛無法輕易通行，傳統搬運傷患或重型搜救物資時，往往只能仰賴搜救人員以人力背負或拉裝硬質擔架。在長時間的陡坡與惡劣地形考驗下，極度消耗救援人員的體力，也可能延誤黃金救援時間。為了解決這項長年痛點，東山分隊王柏寓小隊長深入鑽研搜救實務，研發出這套專為崎嶇狹窄地形設計的「步道林道搬運系統」。該系統具備高適應性與輕量化特點，結合力學省力原理，不僅大幅提升了物資與傷患的搬運效率，更有效降低了搜救同仁的職業安全風險。臺中市政府消防局第八大隊表示，這份榮耀不僅是對王小隊長個人創新研發能力的莫大肯定，更是整個大隊長期以來推動「救災實務」與「科技創新」雙軌並進努力的最好證明。基層打火兄弟在守護民眾生命財產安全的同時，能主動針對救災困境提出改良方案，成功將實務經驗轉化為專利發明，讓消防科技戰力再升級。第八大隊期盼該系統能儘速投入實際山域救援，未來可望應用於台中各大山區步道，成為第一線搜救人員的強力後盾。