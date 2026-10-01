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新制勞退單月收益增加2755億元！勞工平均分紅12.49萬創新高

勞動基金8月單月大賺3666.7億元，其中新制勞退單月收益增加2755億元，收益達到1兆6236億元，如果以目前參與收益分配的1310萬戶有效帳戶來計算，平均每位勞工分紅高達12.49萬元。

▲勞金局今天公布最新績效，勞動基金8月單月大賺3666.7億元，其中新制勞退單月收益增加2755億元，收益達到1兆6236億元，投資成績亮眼。（圖／勞保局官網）

勞工個人專戶怎麼查詢？勞保局e化服務系統最快

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▲民眾要查詢自己的「歷年的勞退累積金額與實際獲配收益」，可以直接線上搜尋「勞保局e化服務系統」最快，透過手機號碼認證就能登入。（圖/勞保局e化服務系統官網）

每個人都能領到12.49萬？實測登錄查詢「看明細教學」

所以是每位勞工都能夠領到12.49萬元嗎？答案是「不是」

記得累計金額就是依據投保薪資提撥出來的「實際金額」；收益累計金額就是勞退分紅，滿60歲要請領時就是兩個數字相加一起算的哦！

▲民眾登入系統之後，就可以清楚看到自己的提繳年資、累計金額以及收益累積金額。（圖/勞保局e化服務系統官網）

勞動部勞動基金運用局今（1）日公布最新績效，今年截至8月底，整體勞動基金規模已經達到9兆1092億元，累計收益數衝上2兆3227億元，依據目前新制勞退約1310萬戶有效帳戶計算，平均每位勞工預估可分紅約12.49萬元，續創歷史新高。《NOWNEWS》本文也教大家自己簡單查詢自己的勞退個人專戶明細，搞懂自己現在戶頭裡面到底有多少退休金！台股8月狂飆漲超過3000點，創下史上最強8月行情，勞金局今天公布最新績效，勞金局表示，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年平均收益率分別為12.14％及12.18％，近5年平均收益率分別為15.55％及15.23％，投資績效亮眼。然而如果民眾要查詢自己的「歷年的勞退累積金額與實際獲配收益」，，可以透過「行動電話認證」、「自然人憑證」、「行動自然人憑證」、「虛擬勞保憑證」、「金融電子憑證」五種方式登入系統，如果不擅長使用網路的民眾，可以到實體臨櫃或者ATM操作查詢，持合作銀行核發的「勞動保障卡」，至該發卡銀行的ATM申辦並查詢個人專戶餘額與最新分配收益；或者持中華郵政金融卡至郵局簽署同意書後，即可於郵局ATM查詢勞退專戶資訊；最後則是攜帶身分證正本及相關身分證明文件，親自至勞工保險局各地辦事處，由櫃檯人員協助開立專戶明細。肯定很多人都會問，，這個12.49萬只是將總收益除以總戶數的平均值，實際分配金額取決於你的「個人專戶累積金額」和「年資」，如果你提繳的錢多、年資久，分紅可能遠高於這個數字；反之則會較少。《NOWNEWS》記者也實際登錄勞保局e化服務系統查詢，由於年資較輕，查詢去年的勞退分紅就低於平均值。民眾如果要看勞退專戶明細，登入之後按「查詢」>「勞工退休金新制個人專戶明細資料查詢」>「各月明細全部展開」，就能夠清楚看到所有資料，