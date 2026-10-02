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▲勤業眾信資深會計師陳盈州（左起）信義房屋企業倫理暨永續推動辦公室執行協理陳世強、華碩電腦永續長吳澤欣同場與談，並由台科大科管所副教授葉峻賓擔任主持人。（圖／信義房屋提供）

每筆服務碳足跡較2017年減少33%、「社區一家」22年幫助3,709個社區圓夢、公司治理評鑑連12年居上市公司前5%，信義房屋在《民報》ESG論壇分享「2030願景」落地成果。《民報》主辦的「啟動ESG新時代論壇」日前登場，從文化資產、地方創生、企業責任三大面向切入，邀集產學界代表暢談。信義房屋企業倫理暨永續推動辦公室執行協理陳世強，從信義房屋創立以來的「企業倫理」概念談起，分享集團在環境（E）、社會（S）、公司治理（G）面向的落地實踐。信義房屋今年創立45周年，創辦人周俊吉1981年親自寫下以「信、義、倫理」為出發的「立業宗旨」，揭示企業應照顧利害關係人，僅賺取適當利潤，展現對企業永續經營的前瞻思維。「環境與社會，不是營業額以外的事情」，陳世強指出，信義企業集團始終秉持「該做的事，說到做到」的理念，將企業倫理、永續與公益視為經營核心價值的一部分，而非額外負擔。因此，信義房屋提出「2030願景」，也就是「以企業倫理共創永續好生活，成為世界級服務業」，從環境、社會、治理、供應鏈四大面向訂定具體目標。陳世強說明，在環境面向，為達到2030淨零排放目標，透過數位賦能與綠色轉型為雙軸引擎，降低服務碳足跡。實際做法包括運用PropTech房地產科技，推出「生活圈找屋」、「Ai一鍵清空」、「DiNDON智能賞屋」等功能，提升服務效率與資訊安全，亦導入ISO管理機制，100%營運據點完成ISO14064-1溫室氣體盤查查證、總公司及示範據點實施ISO50001能源管理系統等。依2025年統計，信義房屋每筆服務碳足跡已較2017年減少33%、每筆服務用紙量則大幅減少9成。同時，信義房屋還「超越減碳」，公私協力邁向生物多樣性行動，例如與台東林保署合作金峰鄉造林計畫，結合生態調查與長期監測，目前歷經6季，已在2.14公頃林地內記錄逾60種動植物，退化林地正重燃生機；又如在馬來西亞沙巴買下環灘島，期能建立兼顧生態保育與低碳發展的永續旅遊場域。談及社會面向的公益實踐，陳世強以最為人熟知的「社區一家」計畫為例，自2004年計畫開始推動，便鼓勵民眾從社區出發，共同投入社區改造、凝聚人心；不僅2017年獲頒總統文化獎在地希望獎，更已成由單一企業投入持續時間最長、投入金額最多的社造運動，22年來，全台368鄉鎮市區提案覆蓋率達100%、17,000餘個提案、幫助3709個社區圓夢，信義房屋本身則累計投入5.2億資金，以及19.6萬信義志工赴社區服務的時數。回歸公司治理，陳世強拿出證交所公司治理評鑑（現為ESG評鑑）成績單，信義房屋連12年蟬聯上市公司前5%，顯示在人才投資、員工福祉、企業倫理教育、守護交易安全等面向，都受到好評。此次受邀出席「啟動ESG新時代論壇」，同場由台科大科管所副教授葉峻賓擔任主持人，另有華碩電腦永續長吳澤欣、勤業眾信資深會計師陳盈州同場與談。陳世強表示，希望透過分享信義房屋多年累積的永續實踐經驗，與其他標竿企業交流互動，共同為台灣的企業永續發展貢獻力量，實踐「信義立業，止於至善」的初衷。