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日本機能美學品牌請禾浩辰擔任形象風格大使，演繹兼具耐久性、功能性與極簡美學的包包、行李箱與服飾。行李箱適合日常通勤、商務出差、長途旅程及休閒活動等不同需求的使用者，禾浩辰3月辦完婚禮後，至今尚未和太太吳品潔去蜜月旅行，他說：「想去海島類型的地方耍廢，放空，下海看看海洋生物，因為大海對我們而言，最適合放鬆、擁抱大自然。」包款是品牌最具代表性的產品，以功能為設計核心，自然融入旅人的移動節奏，不論是短途出遊、商務差旅或長途旅程都適合。禾浩辰說自己挑包包的首要關鍵，一向最重視收納空間和材質耐用：「從我有記憶以來，極少把一個包包用到壞掉。」行李箱則偏好有韌性的軟殼類型，輪子最好是抗震消音的滾輪，可以陪他上山下海、耐摔耐操。老婆吳品潔曾透露一起出國時，大部分行程是由禾浩辰決定，那出國前的行李打包，通常是誰來整理？他笑笑說：「各自。」除了包包和行李箱，品牌在衣著方面也把高機能生活方式延伸至高爾夫場景：以 Urban Golf 為核心，將活動性、舒適性與機能性融入現代服飾，同時具有水冷降溫、吸汗速乾與抗 UV 等功能，回應高爾夫從黃昏至夜間的不同需求。過去他是籃球隊隊長、在球場上衝撞跑跳，現在打高爾夫相對靜態，兩種截然不同的運動類型，禾浩辰說：「高爾夫球吸引我的地方，是這個運動很像我現在的生活，要注意很多細節，要常常練習，不管是在練習場或下場都會遇到不同的狀況跟挑戰，有時候遇到不順的時候，要常常跟自己對話，有強化心態的感覺。」24歲拍《等一個人咖啡》入行至今，12年過去，禾浩辰參與電影、電視劇演出，主持實境節目，就像城市裡的生活，總是在不同場景之間移動；最近成為品牌風格大使的他說：「工作、旅行、運動，有時候也不需要刻意切換模式。品牌把我喜歡的簡單、俐落，穿進每天的生活裡。無論城市或球場，都能自在找到自己的節奏。」