有人攜帶國旗、加油看板，還有一間記者室幾乎被菲律賓媒體佔據，全部都是為了來看他們的國家驕傲、「菲國小公主」亞歷克莎·埃亞拉（Alexandra Eala）女單8強賽。

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埃亞拉年少得名沒長歪 成為菲律賓驕傲

今年亞運前，還剛在華盛頓拿下生涯首座WTA 500級別巡迴賽單打冠軍，目前世界排名達到第18，刷新菲律賓網球歷史最高排名紀錄。

埃亞拉入選《TIME》百大新星 IG粉絲超過200萬

成為菲律賓青年代表人物，還入選2026 年《TIME》百大新星榜（TIME100 Next），IG粉絲超過200萬，還是多達Nike在內的10個品牌代言人

這是我的國家，這是我的國旗，這是我的同胞。我不會讓任何人阻擋我。

網球不是菲律賓主流運動 亞運現場卻罕見擠滿菲國人

🥎亞歷克莎·埃亞拉（Alexandra Eala）小檔案：

▲「菲國小公主」亞歷克莎·埃亞拉（Alexandra Eala）再度參戰亞運。（圖／特派記者朱永強攝）

▲「菲國小公主」亞歷克莎·埃亞拉（Alexandra Eala）亞運女單8強得分後握拳歡呼。（圖／特派記者朱永強攝）

▲今日名古屋冬山公園網球場，湧入不少人來看「菲國小公主」亞歷克莎·埃亞拉（Alexandra Eala）。（圖／特派記者朱永強攝）

第20屆名古屋亞運特派團隊今（1）日來到網球賽場，儘管網球並非是菲律賓主流項目，但中午過後，場內外便開始聚集不少菲律賓球迷到場，現年21歲、左手持拍的埃亞拉，出生於菲律賓奎松市，自5歲開始接受網球訓練，後轉至西班牙馬略卡島的納達爾網球學校（Rafa Nadal Academy）接受訓練，也是該學院培養出的新星代表之一。埃亞拉青少年時期成績相當輝煌，曾登頂ITF青少年世界排名第2，並獲得2022年美網青少年女單冠軍，成為菲律賓歷史上首位贏得大滿貫青少年單打冠軍的選手。轉戰職業巡迴賽（WTA）後，埃亞拉表現同樣出色，持續在大滿貫賽穩步前行，埃亞拉除了球技出眾，甜美的外貌與成熟發言，也讓她收穫無數菲律賓粉絲，，被譽為東南亞近年最具代表性的運動員之一。埃亞拉愛國的發言也屢次登上媒體版面，為了參戰這次亞運，作為世界頂級選手的她，婉拒參與中國公開賽，面臨被罰款命運，她受訪時卻直言，「亞運賽場上，她昨日剛擊敗中華隊好手葛藍喬安娜晉級8強，今日下午16點面對中國好手王欣瑜，位於名古屋東山公園的網球場，賽前就湧入不少菲律賓球迷前來，記者室有一整間幾乎都是菲律賓媒體，全部都是為了來親眼見識埃亞拉的發揮，可惜本場比賽埃亞拉最終1：2不敵對手，最終止步8強，無緣幫菲律賓拿到隊史在亞運網球第3面獎牌。全名：Alexandra Maniego Eala出生日期：2005 年 5 月 23 日出生地：菲律賓奎松市（Quezon City）身高：175公分持拍：左手持拍（雙手反拍）訓練基地：西班牙納達爾網球學校（Rafa Nadal Academy）世界排名：第18名（2026年）