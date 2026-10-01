知名動畫公司皮克斯預計在12月18日到明年4月18日，於高雄舉辦《Mundo Pixar Experience 皮克斯世界巡迴展》，早鳥預售票在9月4日被搶購一空，今（1）日再度開賣預售票，許多民眾發現，開展前幾天的雙人預售票都已經售完，如果要買雙人套票，要選比較後面的日期和時段。
預售票今開賣 雙人套票搶最快
《Mundo Pixar Experience 皮克斯世界巡迴展》台灣站預計12月18日到明年4月18日，在高雄輕軌高雄展覽館站（C8）海邊路及成功二路交匯處舉辦，活動現場打造全台獨家沉浸式體驗場域，民眾可進入皮克斯動畫電影的經典場景沉浸其中。
展覽早鳥預售票目前已經售罄，預購票在今（1）日開賣，預售單人票850元，雙人票1650元，一開賣就有粉絲在Threads表示，雙人套票被一搶而空，只剩下單人票可買，也有粉絲指出，展覽前面幾天的時段都沒票了，但後面的時段都還有，購買時要記得選好日期跟時段，《NOWNEWS》記者實際查看klook售票網，單人預售票幾乎都還能購買，不過雙人預售票要找比較後面的日期，如果沒有購買預售票，一般票也會在展覽當天12月18日開放售票，一般票價850元起。
預售票
販售時間：10月1日到12月17日
售價：單人850元，雙人1650元。
一般票
販售時間：2026年12月18日到2027年4月18日
售價：850元起。
官網：https://mundopixar.com/zh-tw/cities/taiwan
10個電影主題 1：1打造動畫場景
《Mundo Pixar Experience 皮克斯世界巡迴展》規劃10個電影主題、13個展間，以1:1等比例精細打造皮克斯電影場景，這次展覽包含的電影主題布置包括：
《玩具總動員》：設置「安弟的房間」，民眾們將化身成安弟的玩具，從玩具的視角看安弟的房間，並加入胡迪、巴斯和朋友們的行列。
《怪獸電力公司》：進入怪獸城市，穿過驚嚇部隊的樓層，探索大眼仔和毛怪是如何將尖叫聲轉化為笑聲。
《腦筋急轉彎》：穿梭在萊莉的大腦，與樂樂、憂憂、阿焦、怒怒、驚驚和厭厭面對面，親眼見證改變一切的情緒碰撞。
《海底總動員》：潛入波光粼粼的海浪之下，與尼莫、馬林和多莉一起探索大堡礁。
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《Mundo Pixar Experience 皮克斯世界巡迴展》台灣站預計12月18日到明年4月18日，在高雄輕軌高雄展覽館站（C8）海邊路及成功二路交匯處舉辦，活動現場打造全台獨家沉浸式體驗場域，民眾可進入皮克斯動畫電影的經典場景沉浸其中。
展覽早鳥預售票目前已經售罄，預購票在今（1）日開賣，預售單人票850元，雙人票1650元，一開賣就有粉絲在Threads表示，雙人套票被一搶而空，只剩下單人票可買，也有粉絲指出，展覽前面幾天的時段都沒票了，但後面的時段都還有，購買時要記得選好日期跟時段，《NOWNEWS》記者實際查看klook售票網，單人預售票幾乎都還能購買，不過雙人預售票要找比較後面的日期，如果沒有購買預售票，一般票也會在展覽當天12月18日開放售票，一般票價850元起。
販售時間：10月1日到12月17日
售價：單人850元，雙人1650元。
一般票
販售時間：2026年12月18日到2027年4月18日
售價：850元起。
官網：https://mundopixar.com/zh-tw/cities/taiwan
《Mundo Pixar Experience 皮克斯世界巡迴展》規劃10個電影主題、13個展間，以1:1等比例精細打造皮克斯電影場景，這次展覽包含的電影主題布置包括：
《玩具總動員》：設置「安弟的房間」，民眾們將化身成安弟的玩具，從玩具的視角看安弟的房間，並加入胡迪、巴斯和朋友們的行列。
《怪獸電力公司》：進入怪獸城市，穿過驚嚇部隊的樓層，探索大眼仔和毛怪是如何將尖叫聲轉化為笑聲。
《海底總動員》：潛入波光粼粼的海浪之下，與尼莫、馬林和多莉一起探索大堡礁。