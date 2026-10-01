華航「皮卡丘彩繪機 CI2」今年正式啟航，粉紅色機身上一次集結飛翔皮卡丘、快龍、迷你龍等13隻寶可夢，不過這架飛機究竟是怎麼打造出來的？華航近日公開「從設計到起飛」幕後影片，帶粉絲直擊彩繪機製作過程。除了寶可夢角色，設計還藏進台灣傳統花磚、祥雲等元素，就連機上紙杯、餐墊、枕頭套都有寶可夢，從飛機外觀一路延伸到機艙內。
13隻寶可夢飛上A350！皮卡丘、快龍通通找得到
華航與 The Pokémon Company 合作打造第二架寶可夢主題彩繪機「皮卡丘彩繪機 CI2」，採用 A350-900 客機，以「飛向世界」為設計主題。華航近期公開幕後影片，從設計概念一路帶到機身彩繪完成，讓粉絲看到原本只存在設計稿上的寶可夢，如何真正出現在大型客機上。
整架飛機共有13隻寶可夢，包括飛翔皮卡丘、皮皮、迷你龍、哈克龍、快龍、毽子草、毽子花、毽子棉、狩獵鳳蝶、青綿鳥、七夕青鳥、克雷色利亞和彩粉蝶。其中由象徵春天到來的毽子草揭開畫面，迷你龍坐在快龍背上，狩獵鳳蝶和彩粉蝶則呼應台灣過去「蝴蝶王國」的特色，讓整架飛機呈現寶可夢一起飛向天空的畫面。
不只放寶可夢！機身藏台灣花磚 連引擎都有彩蛋
機身上除了寶可夢之外還能發現相當「台灣味」的設計，華航將台灣傳統花磚文化轉化成連續圖騰，並加入祥雲等吉祥意象，再以粉彩色系搭配原本的梅花尾翼；部分寶可夢甚至藏在花磚圖騰當中，連引擎上都有小驚喜，讓旅客可以實際「尋寶」。
寶可夢元素也一路延伸進機艙，包括餐飲盤墊紙、綜合果豆、主題紙杯、餐巾紙、座椅頭墊紙、枕頭套及空服員圍裙等都有專屬設計，另有皮卡丘原子筆、便利貼等搭機小禮。這架「皮卡丘彩繪機 CI2」也是台灣首架寶可夢主題 A350，今年4月2日正式從桃園首航東京成田，首波航線包括東京成田及美國西雅圖。
值得一提的是，這架彩繪機人氣也一路延伸到周邊商品。華航推出的1：200模型機，製作時經過68道上色工序還原機身彩繪，首波200台預購開放後迅速完售；後續第二波網路販售同樣售罄，可見「皮卡丘彩繪機 CI2」不只在天上吸睛，也成為寶可夢粉絲的收藏目標。
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華航與 The Pokémon Company 合作打造第二架寶可夢主題彩繪機「皮卡丘彩繪機 CI2」，採用 A350-900 客機，以「飛向世界」為設計主題。華航近期公開幕後影片，從設計概念一路帶到機身彩繪完成，讓粉絲看到原本只存在設計稿上的寶可夢，如何真正出現在大型客機上。
整架飛機共有13隻寶可夢，包括飛翔皮卡丘、皮皮、迷你龍、哈克龍、快龍、毽子草、毽子花、毽子棉、狩獵鳳蝶、青綿鳥、七夕青鳥、克雷色利亞和彩粉蝶。其中由象徵春天到來的毽子草揭開畫面，迷你龍坐在快龍背上，狩獵鳳蝶和彩粉蝶則呼應台灣過去「蝴蝶王國」的特色，讓整架飛機呈現寶可夢一起飛向天空的畫面。
機身上除了寶可夢之外還能發現相當「台灣味」的設計，華航將台灣傳統花磚文化轉化成連續圖騰，並加入祥雲等吉祥意象，再以粉彩色系搭配原本的梅花尾翼；部分寶可夢甚至藏在花磚圖騰當中，連引擎上都有小驚喜，讓旅客可以實際「尋寶」。
寶可夢元素也一路延伸進機艙，包括餐飲盤墊紙、綜合果豆、主題紙杯、餐巾紙、座椅頭墊紙、枕頭套及空服員圍裙等都有專屬設計，另有皮卡丘原子筆、便利貼等搭機小禮。這架「皮卡丘彩繪機 CI2」也是台灣首架寶可夢主題 A350，今年4月2日正式從桃園首航東京成田，首波航線包括東京成田及美國西雅圖。
值得一提的是，這架彩繪機人氣也一路延伸到周邊商品。華航推出的1：200模型機，製作時經過68道上色工序還原機身彩繪，首波200台預購開放後迅速完售；後續第二波網路販售同樣售罄，可見「皮卡丘彩繪機 CI2」不只在天上吸睛，也成為寶可夢粉絲的收藏目標。