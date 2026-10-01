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誤吃油桐花果恐腸胃道不適 醫：別催吐快就醫

台北市陽明山某知名私校傳出有學生誤食油桐花果緊急送醫。而毒物科專家提醒，油桐子具有毒性的，若誤食可能會出現「腸胃道不適」，如噁心、嘔吐等症狀，但因沒有解毒劑，則須根據情況給予支持性療法。長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海受訪時提到，油桐子致毒成分包括桐酸和異桐酸，對人體會造成影響，像是出現腸胃道不適，噁心、嘔吐等症狀，潛伏期約45分鐘到3小時。醫師指出，油桐子的毒素病沒有解毒劑，因此臨床通常會根據病人狀況給予支持性療法。顏宗海提到，誤吃油桐花子的狀況在臨床相當少見，而民眾在外「不認識的果子」千萬不要隨意食用，若真的不小心吃下肚，引起中毒症狀，一定要盡快送醫，也不要催吐或大量灌水，避免嗆到引起吸入性肺炎。顏宗海表示，因油桐子誤食後通常會有45分鐘到3小時的潛伏期會出現症狀，治療上若在一小時內送至醫院，可能會以「洗胃」方式排除；同時給予靜脈輸液加速代謝。