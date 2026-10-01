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張正韋4分差不敵韓國強敵 仍收下一面銀牌

張正韋1銀1銅 成射箭隊最大贏家

名古屋亞運射箭好手張正韋，今（1）日男子複合弓個人賽金牌戰，最終145：149不敵韓國勁敵金鍾浩，拿下一面銀牌，這也是隊史在亞運男子複合弓的最佳成績。張正韋昨日與陳界綸、顏子翔拿到男子複合弓團體銅牌，這是男團複合弓隊史首面銅牌，後續個人賽先在8強賽144：143氣走中國劉瑾一，闖進最終4強。後續面對越南好手鄧公德，張正韋又以第三局3箭10分箭神準表現取得領先，最終收下金牌戰門票。稍早金牌戰，張正韋面對射箭傳統強權韓國，金鍾浩前四局只有1箭偏差射到9分，張正韋暫時4分落後，最後強勢拉尾盤可惜仍無果，最終145：149落敗，收下一面銀牌，也是隊史在亞運男子複合弓的首面銀牌。除男子複合弓團體銅牌外，張正韋如今又在個人賽拿到銀牌，個人本屆賽會進帳1銀1銅，暫時成為中華隊射箭隊最大贏家。