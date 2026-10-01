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美債攀升到危險水準 勞金局說明配置

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，交出收益率為29.34％，收益數為2兆5,080億元亮眼成績單。但隨著美股出現震盪、10年期美債殖利率達到5.25%危險水準，是否會影響到攸關我國勞動基金所涉及操作？勞金局回應，美債影響包含債、股、金融商品，目前評估屬於短期現象，仍會按照原來資產比重。勞金局副局長劉麗茹表示，8月單月收益是3,666億元，是史上第5大單月收益，而史上最大單月收益都發生在今年，即便7月出現回檔，但是8月還是持續上揚，顯示市場仍相當熱絡。但她也說，不僅是8月、9月全球股市仍呈現震盪，9月台股走揚，但主要是權值股影響性比較高，綜觀來看國內基本面仍比較好，會持續用穩定步伐來穩健成長，考量到台股8月上漲近7%、9月上漲3.9%，勞動基金收益數應會出現稍微收斂。然而，美國聯準會（Fed）上月底升息1碼，再加上10年期美債殖利率達5.25%、30年期美債殖利率達5.5%，創20年以來高點，勢必會影響到美股及美債避險效果。對此，劉麗茹說，目前對於美債利率波動對勞動基金影響有限，按照9月情況，與AI息息相關的權值股，像是台股、費城半導體表現較佳，而台灣多數持有國外債都是持有到期，屬於比較穩健；至於利率影響到股市資金面流動，目前也看起來相當穩定。至於美債殖利率攀升是否屬於短期風險還是長期風險？她進一步說明，勞動基金的國外投資占基金的一半，而國外債約占15%，而美債變化不僅僅會影響到債本身，還有股市、匯率以及其他金融性衍伸商品，可能會是短期或是長期，但目前看起來只是一時的，因此資產比重還是原來配置。她也提到，即便現在美債利率高，但是現在經濟成長率與2007年金融海嘯時有差異，不能直接比較，認為長期性影響有限，但也會隨時觀察。