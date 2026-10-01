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球團說『無法信任我』，我覺得這也是無可奈何的事。我接受這個結果。

▲曾入選2024年世界12強、2026年WBC世界棒球經典賽的廣島隊球星小園海斗， 因捲入「喪屍煙彈」風波遭到戰力外。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

沒有什麼特別想否定的。雖然我曾（向球團）主張過清白，但既然被說『已經沒有信賴關係了』，對於球團的決定我也覺得無可奈何，心裡只有感謝，事情大概就是這樣吧。

日本職棒（NPB）廣島鯉魚隊今（1）日傳出震撼消息，宣布將26歲當家球星小園海斗戰力外。小園7月遭到週刊爆料，與「喪屍煙彈（依託咪酯）」賣家同桌吃飯，因此捲入負面事件，廣島隊今日以無法建立「信賴關係」為由與小園分道揚鑣。對此，小園今日受訪時相當平靜，僅表示有預感會被戰力外，沒有特別驚訝。小園曾多次入選日本武士隊，優異的攻守能力受到不少中華隊選手欣賞，他曾在2024年12強冠軍賽前與「台灣隊長」陳傑憲交換球棒，今年WBC經典賽更主動關心陳傑憲手指傷勢，展現球星親和力。廣島隊今日發布首波戰力外名單，宣布不與內野手矢野雅哉、小園海斗、前川誠太以及外野手田村俊介續約。其中最受矚目的選手，莫過於26歲當家明星內野手小園海斗，他在7月初遭到週刊爆料，刊出他與被指為「喪屍煙彈（依託咪酯）」賣家的人物在餐會上同席的照片，也讓他捲入「羽月隆太郎吸毒案」的負面風波。在廣島隊宣布戰力外名單後，小園海斗也接受日媒聯訪，被問到球團與他的談話時，小園僅表示，「」得知自己遭到球隊戰力外，小園並未有太大的反應，「我有預感會變成這樣。並沒有特別驚訝。覺得很抱歉（沒能回應期待）。」小園本季在一軍出賽101場，留下打擊率2成57、1發全壘打、23分打點的成績。今年8月時，小園因攻守兩端頻頻出現缺乏專注力的表現，遭到球隊下放二軍。對於在二軍一路待到季末遭戰力外，小園坦言，「這是一個很難好好打棒球、處境艱難的賽季，但能經歷各種事情也算是件好事。」對於7月的週刊爆料，小園僅回應，「對於未來規劃，小園坦言目前還沒有任何想法，是否繼續打球也是未知數，「但如果可以的話我還想繼續打。」小園也說，這段期間收到許多球迷的鼓勵、聲援，「球迷給我的加油聲，讓我深刻感受到『自己真了不起啊，原來我是個職業棒球選手啊』。聽到大家對我說『請加油』，給了我很大的勇氣。」26歲的小園海斗是近年日本武士隊常客，高中畢業於報德學園，2018年日職選秀首輪受到廣島隊指名，2021年就站穩一軍，2023年首度入選亞冠賽日本隊，2024年成為世界12強賽國手，2025年球季以打擊率3成09、上壘率3成65奪下雙冠王，今年更是入選WBC經典賽國手，是日本隊多功能守位的超強工具人。記者過去在採訪國際賽時，有不少中華隊選手都對小園海斗的打、守能力印象深刻。在2024年世界12強賽冠軍賽前，小園海斗還與「台灣隊長」陳傑憲交換球棒，吸引台、日媒體關注。今年年初的經典賽，陳傑憲因觸身球導致手指骨裂，小園海斗還在「台日大戰」賽前特別關心陳傑憲傷勢，展現球星親和力。