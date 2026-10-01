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申請永住需達平均收入標準

明年4月審查再加碼

日本政府自今（1）日起大幅調升外國人居留資格申請的相關費用，其中永久居留權的手續費更暴增20倍，一舉由原本的1萬日圓調升至20萬日圓（約新台幣4.04萬元）。除了規費大漲，申請永住權的門檻也同步收緊，新增收入、年金繳納紀錄及日語能力等嚴格標準。根據《BBC》報導，新制上路前夕，日本各地出入國在留管理局（入管局）湧現排隊潮，大批外國人趕在漲價前遞件。東京入管局更一度傳出排隊等候時間長達7小時以上的盛況。此次費用調漲，係日本首相高市早苗自去年10月上任以來，針對移民政策進行的一系列重大改革之一，旨在管理近年快速成長的外籍人口。今年7月，日本已先將所有外國人的簽證申請費調漲5倍，為50年來首次調升，官方當時稱此舉係為「反映通貨膨脹與匯率波動」。雖然移民議題在日本政治上長期十分敏感且偏向保守，但面對嚴重的少子化與人口高齡化，日本對外籍勞動力的依賴日益加深。截至2025年底，日本外籍居民人口已突破412萬人，年增率高達9.5％，創下歷史新高。然而，外籍人口的激增也引發了日本民眾對於治安與社會結構變化的疑慮。高市早苗日前於X發文強調，隨著外籍人口增加，政府理解「部分民眾可能會感到不安或不公」。她表示，「為化解這些疑慮，政府正致力於確保外國人政策有序推進，讓日本國民與外籍居民都能安全、安心地生活」。根據新公佈的規費標準，過去非永久居民變更居留簽證或申請延長居留期限，每次統一收取6000日圓；但自10月1日起，費用將視申請的居留期限而定，申請3個月以下者為1萬日圓，申請5年以上者則高達7萬5000日圓。不過，經濟困難者或獲認定的難民可享有減免優惠。在永住權申請方面，除規費飆升至20萬日圓外，申請人還必須具備穩定收入，且需達到或高於日本平均所得水準。根據今年7月公布的最新數據，2024年日本家庭平均年收入為575萬日圓。在東京居住與工作滿10年的37歲外籍人士麥凱亞（Micaiah Michaela-Spence）表示，雖然自己仍打算申請永住，但對新政感到相當困惑與不解。麥凱亞抱怨，「我直覺認為外國人被當成了方便的工具。我們被要求賺得比日本平均還多、繳納高額手續費，只為了在這邊工作和納稅。語言和文化本來就是吸引人才的障礙，這些新措施看起來缺乏長期戰略考量」。這波審查制度的收緊尚未結束。自明年4月起，永住權申請人還必須通過基本日語能力測試。據日本當地媒體報導，此規定已引發日語學校報名人數激增，各級日語能力檢定的報考人數也大幅成長。在勞動力缺口與社會本土民眾反彈的夾縫中，日本政府如何在吸引外籍人才與緊縮移民政策之間取得平衡，面臨嚴峻挑戰。