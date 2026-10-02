全新驚悚韓劇《末路兼職》即將於10月30日正式在Netflix上線，由李宰旭、高旻示、金敏荷、李熙俊等人主演。其中，男主角李宰旭將在劇中為了還清負債，而挑戰50倍高薪的詭異機構「蜘蛛人力」打工，每一次的工作都會遭遇各種恐怖的事故，到底最終李宰旭能否完成所有兼職？《NOWNEWS今日新聞》也為讀者整理懶人包，讓大家劇情、角色、收看平台、亮點一次看。
📌以下為本文重點：
《末路兼職》劇情大綱
《末路兼職》角色介紹
《末路兼職》收看平台
《末路兼職》必看亮點
《末路兼職》劇情大綱
負債累累的青年赫俊為償還龐大債務，走投無路下前往一間號稱「神仙打工」的詭異人力派遣公司「蜘蛛人力」。他受到時薪高達基本工資50倍的極高報酬誘惑，接下了一份又一份神祕且危險的兼職工作。隨著工作進行，赫俊被捲入如惡夢與地獄般的勞動現場，遭遇飛蛾群襲擊、神祕小丑等威脅生命的奇異現象。然而，完成任務後不斷提高的日薪，卻讓他無法輕易抽身。
《末路兼職》角色介紹
赫俊（李宰旭 飾）
為還清巨額債務，而受到誘惑踏入高薪打工的青年，卻不斷在打工現場遭遇詭異事件，讓他只能在如地獄般的現場掙扎求生。
妍珠（高旻示 飾）
勞動災害保護機構的調查官，因決心揭開詭異機構「蜘蛛人力」的黑幕，而獨自展開調查。
智允（金敏荷 飾）
赫俊的妹妹，有著爽朗直率性格，認為「比鬼可怕的是貧窮」，在察覺哥哥不安後以意外方式伸出援手。
蜘蛛社長（李熙俊 飾）
「蜘蛛人力」的神祕負責人，笑裡藏刀地引誘赫俊踏入一次又一次的危險打工，是危險兼職的幕後黑手。
《末路兼職》收看平台
《末路兼職》將於2026年10月30日在上線Netflix上線，全劇一共8集，將一口氣全部播放。
《末路兼職》必看亮點
李宰旭入伍前最後作品 預告公開超狼狽
李宰旭出道後曾演過《請輸入檢索詞WWW》、《偶然發現的一天》、《還魂》等劇，並在今年5月正式以現役陸軍身分入伍，而《末路兼職》就是他入伍前拍攝的最後作品，讓想念他的粉絲都非常期待。今（1）日公開的前導預告中，只見到現場打工的李宰旭不只被嚇得狂叫還流鼻血，就連衣服上都是血，跟昔日男神形象差超多，整個變得超狼狽，讓觀眾都非常期待他的突破性演技。
高旻示加盟擔任調查官 從外部揭露黑幕
曾演過《Sweet Home》系列、《五月的青春》、《無聲蛙鳴》等劇的實力派演員高旻示，這次將擔任《末路兼職》女主角，首次與李宰旭合作。她在劇中飾演決心揭開「蜘蛛人力」黑幕的災害保護機構調查官，與李宰旭從不同視角出發，在外部一步一步接近「蜘蛛人力」，並揭開他們的黑幕。
貧窮比鬼還可怕 諷刺現實引社會共鳴
金敏荷飾演的角色智允，認為「比鬼可怕的是貧窮」，這也道出社會底層人們的心聲。該劇透過「玩命打工」的設定，不僅展現出現代年輕人在面臨高房價、高物價的時代中，為了錢可以連命都不要的現實，也直擊現代人因債務、貧窮產生的生存焦慮，引發了社會的共鳴。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《末路兼職》劇情大綱
《末路兼職》角色介紹
《末路兼職》收看平台
《末路兼職》必看亮點
《末路兼職》劇情大綱
負債累累的青年赫俊為償還龐大債務，走投無路下前往一間號稱「神仙打工」的詭異人力派遣公司「蜘蛛人力」。他受到時薪高達基本工資50倍的極高報酬誘惑，接下了一份又一份神祕且危險的兼職工作。隨著工作進行，赫俊被捲入如惡夢與地獄般的勞動現場，遭遇飛蛾群襲擊、神祕小丑等威脅生命的奇異現象。然而，完成任務後不斷提高的日薪，卻讓他無法輕易抽身。
《末路兼職》角色介紹
赫俊（李宰旭 飾）
為還清巨額債務，而受到誘惑踏入高薪打工的青年，卻不斷在打工現場遭遇詭異事件，讓他只能在如地獄般的現場掙扎求生。
妍珠（高旻示 飾）
勞動災害保護機構的調查官，因決心揭開詭異機構「蜘蛛人力」的黑幕，而獨自展開調查。
智允（金敏荷 飾）
赫俊的妹妹，有著爽朗直率性格，認為「比鬼可怕的是貧窮」，在察覺哥哥不安後以意外方式伸出援手。
蜘蛛社長（李熙俊 飾）
「蜘蛛人力」的神祕負責人，笑裡藏刀地引誘赫俊踏入一次又一次的危險打工，是危險兼職的幕後黑手。
《末路兼職》將於2026年10月30日在上線Netflix上線，全劇一共8集，將一口氣全部播放。
《末路兼職》必看亮點
李宰旭入伍前最後作品 預告公開超狼狽
李宰旭出道後曾演過《請輸入檢索詞WWW》、《偶然發現的一天》、《還魂》等劇，並在今年5月正式以現役陸軍身分入伍，而《末路兼職》就是他入伍前拍攝的最後作品，讓想念他的粉絲都非常期待。今（1）日公開的前導預告中，只見到現場打工的李宰旭不只被嚇得狂叫還流鼻血，就連衣服上都是血，跟昔日男神形象差超多，整個變得超狼狽，讓觀眾都非常期待他的突破性演技。
高旻示加盟擔任調查官 從外部揭露黑幕
曾演過《Sweet Home》系列、《五月的青春》、《無聲蛙鳴》等劇的實力派演員高旻示，這次將擔任《末路兼職》女主角，首次與李宰旭合作。她在劇中飾演決心揭開「蜘蛛人力」黑幕的災害保護機構調查官，與李宰旭從不同視角出發，在外部一步一步接近「蜘蛛人力」，並揭開他們的黑幕。
貧窮比鬼還可怕 諷刺現實引社會共鳴
金敏荷飾演的角色智允，認為「比鬼可怕的是貧窮」，這也道出社會底層人們的心聲。該劇透過「玩命打工」的設定，不僅展現出現代年輕人在面臨高房價、高物價的時代中，為了錢可以連命都不要的現實，也直擊現代人因債務、貧窮產生的生存焦慮，引發了社會的共鳴。