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▲元大高股息（0056）第四季預估每股發放1.72元，最後買進日為10月21日，11月11日現金正式入帳。（示意圖／記者陳明安攝）

166 萬受益人的元大高股息（0056）第四季配息出爐，每股預估配 1.72 元！以今日收盤價 56.85 元估算，年化殖利率達 12.1%，預計 10 月 22 日除息、11 月 11 日入帳。若依前次 34.96% 股利所得比率推算，投資人持有滿 34 張將達二代健保扣繳門檻。擁有高人氣的國民 ETF 元大高股息（0056）公布 2026 年第四季預估配息金額，每受益權單位擬配發 1.72 元，再創歷史新高紀錄！若以 10 月 1 日收盤價 56.85 元估算，單次配息率達 3.03%，年化殖利率衝破 12.1%。本次除息交易日訂於 10 月 22 日，想參與除息配息的投資人最晚須在 10 月 21 日買進並持有，配息發放日則為 11 月 11 日。ETF 名稱：元大高股息（0056）預估配息金額：每股 1.72 元（創歷史新高）單次配息率：3.03%（以 10/1 收盤價 56.85 元估算）年化殖利率：12.1%最後買進日：10 月 21 日除息交易日：10 月 22 日配息發放日：11 月 11 日許多高股息 ETF 存股族相當關注二代健保補充保費門檻。以理財專家施昇輝前次分享為例，7 月配息 1.35 元時，股利所得（54C）占比約為 34.96%，當時需持有約 43 張才會達到 2 萬元課稅門檻。若本次配息維持上一期的 34.96% 股利所得比例推算，每股發放 1.72 元中約有 0.6013 元屬於課稅範疇，換算下來只要持有 33,261 股（即 34 張）以上，單次股利所得就會突破 2 萬元，將被扣繳 2.11% 的二代健保費。0056 為全台首檔規模突破 8,000 億元的大型高股息 ETF，也是市場上唯一採用「預測未來殖利率選股」機制的產品。由於企業獲利與股息成長高度相關，此選股邏輯能有效納入具備成長潛力的企業。目前 0056 成分股配置中，電子股佔比約 6 成，第一大成分股南亞積極轉型 AI 高階電子材料，股價表現強勁；金融類股則受惠於股市熱絡，自營收益與經紀業務均穩健成長，為整體報酬提供堅實支撐。