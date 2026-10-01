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杜拜航空（FlyDubai）一架從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機，於9月30日發生緊急飛安事件，駕駛艙內副機師竟刺傷機長，讓這架載有174人的波音737 Max 8客機飛機一度在約1分鐘內從約1萬公尺急降至5100公尺，導致飛機機尾嚴重受損。航空安全專家表示，飛機在快速急墜過程中沒有完全解體，已是奇蹟。根據美聯社報導，航班追蹤網站 Flightradar24 的數據顯示，在離開杜拜約兩小時半後的混亂過程中，該航班在約一分鐘內從 33,000 英呎驟降至 17,000 英呎（約從 10,000 公尺降至 5,100 公尺），隨後在靠近約旦邊境處進行了不規則的盤旋，並於約一小時後降落於塔布克（Tabuk）。根據塔布克蘇爾坦親王國際機場（Prince Sultan bin Abdulaziz International Airport）發布的聲明，該班機在發出求救訊號的一小時後，於上午 9 點 45 分成功降落該機場。乘客伊塔利（Almog Italie）表示，「飛機突然開始急墜，感覺就像經歷了極劇烈的重力加速度與強烈亂流，持續了大概 20 到 30 秒。」前聯合航空機長暨航空安全專家阿羅約（Steve Arroyo）指出，在急劇下降過程中，飛機尾翼的大部分方向舵已被扯離，飛機最終竟能安全降落，令他感到十分吃驚。阿羅約表示，「飛機經歷了極為劇烈的下降，施加在方向舵上的空氣動力非常強勁才會導致此狀況。這架飛機竟然沒有空中解體，真的讓我太吃驚了。」曾任職於美國國家運輸安全委員會（NTSB）及美國聯邦航空總署（FAA）調查空難的古澤蒂（Jeff Guzzetti）則表示，考量到當時的下降速度，飛機如果跌落至 10,000 英呎以下，恐怕就無法拉平機身了。古澤蒂指出，「他們能夠從急劇俯衝中拉回機身，簡直是個奇蹟。救了他們一命的，是當時還有足夠的高度供他們進行機身復平。」