我是廣告 請繼續往下閱讀

今年剛在日本主流出道的樂團「時速36公里」勢不可擋，獲邀為人氣動畫《航海王》「艾爾帕布篇」量身訂做全新片尾曲〈那片未來〉，也宣布12月5日將來台舉辦成軍以來首場海外演唱會。4成員在來台前特別抽空線上接受台灣媒體訪問，大方分享主流出道前曾吵到有人喊退團，好在花了14小時說開，才有今天的「時速36公里」。十分期待台灣行的他們，也點名「草東沒有派對」、「透明雜誌」等樂團，期望12月訪台時，能親身感受台灣樂迷的能量。對於首次訪台，4人都興奮不已，仲川分享印象中的台灣：「不知道為什麼台灣給我很做自己的感覺，不會刻意去配合他人的步調，從音樂上認識的一些台灣樂團身上似乎是如此，還有跟我很好的樂團去台灣演出，有跟我說氣氛是如何，讓我有了這樣的印象。」相當期待來台直接與樂迷們互動。鼓手松本除期待邊走邊吃路邊攤美食外，也許願逛台灣超市：「我想買不同的調味料帶回日本，像是豆豉醬那種日本比較不好買到正統的，想買了帶回家自己嘗試不同的料理。」此外，他也對台灣樂團如數家珍，他因看了「草東沒有派對」3年前在FUJI ROCK的演出影片而開始關注台灣樂團，更告白：「我最喜歡的是『透明雜誌』我們每次演出的登場音樂都是用他們的歌，從10年前就很受他們照顧。」《時速36公里首度海外公演 “市民薄明” Tour 追加 台北站》2026年12月5日（六）7點30分在PIPE Live Music登場，購票請洽ibon售票系統，相關活動訊息請參考主辦單位「Superfurry music 超多毛娛樂」官方IG。「時速36公里」由主唱仲川慎之介、吉他手石井開、貝斯手荻野哲、鼓手松本英晃四人組成，四人都畢業於東京武藏大學，因社團結識而成軍，2016年出道；今年迎接10週年之際，他們正式宣布進軍主流音樂市場，今年6月推出首張專輯《閉上眼也殘留的紅色》，還演唱動畫《航海王》「艾爾帕布篇」片尾曲〈那片未來〉。他們成軍時原本有3人，貝斯手荻野大學時加入熱音社結識鼓手松本，同時也和主唱仲川一樣是爵士音樂社社員，他與仲川組團找上松本，3人一起在東京下北澤演出逾1年，意識到團中需要專屬吉他手，再邀仲川的社團學弟石井入團，成為現在的「時速36公里」。聊到團名由來，松本笑說過去受訪時總會解釋：「時速36公里為秒速10公尺，是人類能跑出的最快速度。」不過向台灣媒體自招：「根本沒有什麼由來，當時就覺得念起來蠻好聽的就決定了。」4位成員坦言曾激烈爭吵過，好在後來把話說開，才有今天的「時速36公里」，荻野苦笑說明來龍去脈，指出3年前「時速36公里」唱進了能容納約1500人的Zepp Shinjuku，但他認為，若想進到更大場館開唱，勢必得走主流出道才有機會，便主動向成員提議，但每位成員對於正式出道的想法大不同而掀起爭執。荻野回憶：「我和松本吵最兇，一度吵到說我要退團，後來4人決定好好對話，到我家集合繼續吵，那天應該講了有14-15小時，後來大家都異口同聲表示想要好好玩團，喝了酒後對話也變成奇怪的走向，（鼓手）英晃還開始哭，總之我們就和好了，也有了要一起努力的共識。」