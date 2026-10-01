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擁有166萬受益人、元大高股息（0056）第四季配息出爐，每股配發1.72元，以今（1）日收盤價56.85元估，單次配3.03%，年化配息率12.1%，10月22日除息，11月11日入帳。元大投信表示，0056第四季配息金額將於10月20日第二階段公告後確定，除息日訂於10月22日，投資人若希望參與本次配息，最晚應於10月21日前買進並持有，配息發放日則為11月11日。近年台股受惠AI需求持續成長，帶動上市櫃企業獲利與股價表現。根據證交所資料，0056在9月18日基金規模突破8,000億元，成為首檔規模達8,000億元的高股息ETF。人氣方面，根據投信投顧公會截至8月底資料，0056定期定額戶數與扣款金額分別達33.8萬戶及24億元，雙雙續創歷史新高，顯示投資人長期布局高股息ETF的需求仍相當強勁。元大高股息（0056）ETF研究團隊指出，目前台股市場結構良好，電子、金融等類股皆受AI趨勢帶動，展現強勁動能。0056採用「未來一年預測現金股利殖利率」作為選股依據，挑選預期兼具獲利成長與配息能力的標的。截至8月底，0056投資組合中，半導體、電腦及周邊設備合計占比41.2%；金融保險類股則占25.7%，在資本市場熱絡、企業整體獲利成長下，持續挹注0056的成長型選股策略。績效方面，根據理柏資訊統計至9月底，0056今年以來含息報酬率達66.5%，高於高股息ETF平均的52.9%；若拉長觀察期間至近1年、近2年及近3年，含息報酬率也都優於同類型ETF平均。不過，元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，仍應留意「配息率不等於報酬率」。ETF所投資企業發放的股利會反映在基金每日淨值中，無論是否配出，均屬投資人權益；除息時則會從基金淨值中扣除相應配息金額，因此不能只看配息金額判斷投資報酬。