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遭爆2023年開始討論「神去村」變更地目

遭爆鄭、葉兩家曾邀楊文科餐敘

「至善莊園」爭議後 爆料者再質疑利益衝突

竹縣府：無相關案件紀錄、無相關執行事項

鄭朝方競辦：與鄭家毫無關係

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方再被爆家族土地爭議，有媒體今（1）日報導，鄭家除先前捲入「至善莊園」土地買賣爭議，又曾與英業達創辦人葉國一方面接觸，討論將竹東五指山「神去村」約18萬坪遊憩用地變更為殯葬用地及營建土資場，並曾透過餐敘探詢新竹縣政府對土地變更的態度。不過，鄭朝方競辦否認鄭家與「神去村」有關；新竹縣政府產業發展處也表示，目前相關局處「無相關案件紀錄、無相關執行事項」。「神去村」位於竹東五指山，原規劃作為渡假遊憩區開發案，然而，根據《上報》報導，爆料者近日指控，鄭、葉兩家不只在「至善莊園」土地交易有所往來，也曾鎖定「神去村」，研議將遊憩用地變更為殯葬用地及營建土資場。該報導指出，爆料者提供的相關對話訊息顯示，2023年1月初，葉國一便與中間人開始商討「神去村」土地變更方案。當時新竹縣政府規劃在湖口設置殯葬專區，引發地方抗爭，中間人因而詢問，是否可拜訪時任新竹縣長楊文科，了解縣府是否有替代方案，以及對「神去村」改作殯葬用地的態度？葉國一隔天回覆中間人後續需要積極進行的事項時，也註記「神去村變更地目的方案」；數日後，中間人再詢問，若約楊文科會面，就「神去村」土地變更為殯葬用地等議題交換意見是否合適，葉國一則回覆「可以啊」。根據《上報》報導，2023年3、4月間，在中間人牽線下，鄭家與葉國一曾在竹北飯店邀請楊文科餐敘，與會者包括前縣長鄭永金、鄭永堂、鄭朝鐘、鄭朝方、葉國一及代書王進祥等人。該爆料者引述當天與會知情人士說法指出，席間曾向楊文科分析「神去村」變更作為殯葬用地及營建土資場的條件，希望縣府考量相關土地變更事宜。不過相關說法指出，楊文科當場拒絕，並表示任內不會處理殯葬園區相關建設，因此至今「神去村」仍未出現相關土地用途變更。除神去村外，鄭家今年3月份也被爆出「至善莊園」土地交易坑建商一事案，而該案的買方之一為葉國一之子、英業達董事長葉力誠。因此，爆料者質疑，鄭家與葉家在土地投資及開發上有所往來，如今鄭朝方投入新竹縣長選舉，若未來入主縣府，相關土地開發案是否可能產生利益衝突，應對外說明。根據報導，葉國一、葉力誠父子過去也陸續投入資金取得「神去村」部分土地，合計近20公頃、約6.2萬坪，目前分別由葉力誠擔任負責人的國協投資、富代投資，以及王進祥開設的春祥興業持有。針對此爆料，新竹縣政府產發處今聲明表示，針對外界關心竹東鎮「神去村」土地變更為殯葬用地一事，經查目前本府相關局處「無相關案件紀錄、無相關執行事項」，爰不針對個案作評論。產發處強調，本府所有案件均依既定程序及法定審查標準辦理，不因個別人士或外部因素而有差別待遇，並兼顧地方發展、居民權益及土地合理利用，確保審查程序公平、公正，全力確保全體新竹縣民權益。鄭朝方競辦則回應，「神去村」與鄭家毫無關係。鄭朝方2023年4月17日曾受邀出席楊文科公館餐宴，但席間沒有聽到任何與「神去村」相關的討論。英業達集團也表示，「神去村」並非公司投資項目，集團不清楚董事個人的投資行為，因此不方便發表評論。