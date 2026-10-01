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13件科學園區投資案 金額破500億元

南亞科先前傳出先在雲林虎尾產業園區設廠，但近期急轉彎欲改在屏東科學園區，更因為縣市首長選舉變成政治議題。國科會今（1）開會科學園區審議會，通過13件投資案，包含外界矚目的南亞科技屏東分公司，將設立在南科屏東園區。國科會主委吳誠文日前指出，會把各種可能的地點，都提供給廠商評估，也希望各地地方政府能夠積極配合今日審議會揭曉，南亞科將落腳屏東園區，投資金額未公開；未來進駐園區後，將持續深化在地生產與技術研發，提升國內高效能記憶體產品之自主研發與製造專業能力，並帶動南部半導體產業聚落及人才培育。南亞科主要從事先進半導體3D晶圓封裝及測試業務，公司以矽穿孔與晶圓堆疊技術，開發高容量、高頻寬、低延遲、低功耗之記憶體模組，並透過深化客戶合作與確保供應鏈彈性，持續推動技術創新，穩固產品獨特性與市場領先地位。國科會審議會中通過13件投資案，其中4件不公開，投資總額約512.19億元，另有20件增資案，合計增資約849.20億元。其餘通過案件包括積體電路產業的台灣韓松電子材料、芯曜半導體；生物技術產業的凡事可；光電產業的鈞匠科技；電腦及周邊產業的寳碩智匯科技；通訊產業的豐譽智慧動能；精密機械產業的廣運航太；園區事業的京和科技股份有限公司中科分公司等。