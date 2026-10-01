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▲Tiffany月餅寄錯人引公關災難 萬人喊抵制（圖／截自微博）

▲Tiffany月餅寄錯人引公關災難 萬人喊抵制（圖／截自微博）

▲Tiffany月餅寄錯人引公關災難 萬人喊抵制（圖／截自微博）

▲Tiffany月餅寄錯人引公關災難 萬人喊抵制（圖／截自微博）

LVMH旗下珠寶精品Tiffany & Co.近日爆發公關風波。中國大陸一名女網友指稱，自己在成都專櫃消費逾人民幣20萬元（近百萬台幣），Tiffany送她的中秋月餅卻寄錯地址，投訴後又遭店員以約值人民幣20元的「散裝桃酥」補償，加上對方頻頻道歉形同騷擾，讓她怒而建立逾20個群組，號召逾萬名網友聲援維權。這名網名「大馬猴」的女網友9月27日發文，自稱是Tiffany的忠實支持者，過去在國外每逢生日或重大節日，都會收到品牌贈送的糕點問候。回到大陸後，她在成都專櫃消費金額達人民幣20萬元，今年中秋卻發現月餅被寄錯，另一名客戶因此收到雙份禮品，她則被告知「只有等下次公司有禮物，再郵寄給您」。「大馬猴」將處理過程公開後引發關注，她續指，Tiffany銷售人員不斷道歉，反而造成困擾，還提議寄送約值人民幣20元的「成都本地散裝桃酥」作為補償，令她感到遭到敷衍。事件升溫後，她發現自己在小紅書的貼文被限制流量、遭刪除，甚至一度無法登入，覺得被封殺。她一氣之下建立逾20個群組，向超過一萬名聲援的網友，持續公布與Tiffany交涉的最新進展。「大馬猴」指出，事發後有店員私下取得她的住址，寄來鮮花與桃酥作為補償，讓她質疑Tiffany未能保護客戶隱私，但品牌至今仍未對此做出明確說明。有網友稱讚她堅持維權，短時間內就獲得上萬人支持，熱度甚至勝過明星。不過，後來有部分網友對涉事店員「起底」、網路霸凌，輿論也開始出現反轉，不少人批評「大馬猴」對沒有決策權的基層員工趕盡殺絕，恐讓對方飯碗不保。網友留言反應不一，有人表示「維權可以，但是方式錯了」、「中秋節都過了，還在糾結這個事」，也有人認為「非要鬧大了，中國區公關才道歉」、「自己的時候就是『資訊安全要得到重視』，對別人就是打碼打一半」。另有網友質疑「一開始收到的就是一千多的花啊」。