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陳慶齡向政風處檢舉莊競程賄選

莊敬程反控新竹市府「打壓」

新竹市議會今（1）日進行市政總質詢，新竹市議員、國民黨團總召陳慶齡在質詢時，向政風處檢舉民進黨參選人莊競程在週日舉辦的大型火舞活動，涉嫌違反公職人員選舉罷免法。因為該團體公開表演售票的票價至少2千元，而且表演地點鄰近新竹變電所，恐有嚴重公安隱憂。陳慶齡強調，莊競程這場活動不僅宣稱免費提供民眾入場，文宣更直接署名「市長候選人」，實質利益回饋遠超過公職人員選罷法所訂定的30元宣傳品門檻。對照先前其他縣市義剪被認定涉嫌賄選的案例，政風與執法單位有責任釐清標準，避免給外界「雙重標準」的疑慮。陳慶齡也指出，新竹變電所屬於極度敏感的供電區域，9月30日主辦單位才提出申請，時間相當倉促，相關單位能否在短時間內落實消防審查令人憂心。若明火表演不慎造成事故，影響所及將是整體竹科產業，呼籲市府務必落實安檢，確保市民與產業安全。面對陳慶齡的指控，莊競程競選辦公室澄清，九月初即針對火舞表演相關規範請示消防局，消防局表示，本市明火表演申請均針對「室內」，戶外空間則無明確規範，亦無申請流程與表格，也無准駁權。但為求慎重與安全，仍主動向消防局報備，並參考中央指引出具安全計劃書，除落實舞台安全距離，並預先規劃救護人力、動線及消防安全分組。莊競程辦公室表示，該表演團隊使用的燃料為高閃點煤油，不僅物理特性穩定、揮發度低，大幅降低突發燃燒可能性，更是國內外專業火舞團普遍採用的安全油品。「即將成真火舞團」為享譽國際的知名表演團體，在全國各地進行多次巡演，對於舞台結構與表演安全防護皆有經驗與證照，請特定議員不要假借名義，將手伸向無辜的藝文團體。莊競程辦公室指出，高虹安執政四年不做實事，最後一年大撒幣，動用公務資源替自己競選毫不避嫌，這在新竹市的民主選舉史上才是前所未聞，甚至耗資超過3千萬的城市願景展，卻因策展能力不足而臨時停辦，該議員不知監督市政，卻和市府聯合打壓莊競程市長候選人，這種敗壞選風的作為，會被市民唾棄。