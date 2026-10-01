我是廣告 請繼續往下閱讀

PLG聯盟副會長陳建州今（1）日現身富邦勇士新賽季的記者會，看起來氣色不錯，他本人也說自己一切都好。陳建州表示還是會隨球隊到宿霧，參加東超的開幕戰。值得一提的是，原本陳建州以為是胃出問題，之後發生這件事才發現是心臟的問題，陳建州說就醫過後，有感覺身體更順了。他也透露自己在離場前有和林志傑對話，並告訴「野獸」：「這次我真的有點受不了了。」現年49歲的陳建州在上個中觀看PLG友誼賽時突感身體不適，隨即前往臺大醫院就診，經醫療團隊評估後迅速完成手術，目前已返家靜養且恢復狀況良好，他本人也親自回覆訊息表示「一切平安、感謝關心」。然而，隨後有週刊爆料稱他因堅守PLG主導權、反對兩聯盟合併，面臨球隊杯葛加盟金與外部勢力逼退的危機。對此，PLG聯盟當時也發布官方聲明嚴正澄清，強調報導純屬外界臆測，陳建州副會長職務並無任何異動規劃，目前聯盟與各球團合作緊密，正全力備戰第7季賽事，希望外界給予陳建州充分的休養空間。今日陳建州現身PLG富邦勇士記者會，這些謠言自然不攻自破。陳建州今日現身球場，氣色看起來不錯，他本人也說身體狀況不錯。陳建州也還原當時的發病過程，他說在看熱身賽時以為是背有點不舒服，結果胸又開始悶跟痛才趕快送急診。陳建州也透露，他最後離開球場的時候跟林志傑說：「這次我真的有點受不了了。」陳建州說就醫過後，有感覺身體更順了。陳建州表示還是會隨球隊到宿霧，參加東超的開幕戰。至於心臟問題能不能坐飛機？他表示已經與醫師討論過，同時家裡也放有監測心臟的心電圖機器，可以隨時掌握身體狀況。