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火災不見童子瑋、卻現身選舉場？謝辦：先把現有位置坐好

火警濃煙伴隨刺鼻惡臭 市民聞15小時徹夜難眠

基隆市信義區「天外天垃圾掩埋場」昨（30）日發生嚴重火警，現場上千張廢棄床墊陷入火海，警消漏夜灌救長達15小時，直到今（1）日凌晨才控制火勢，殘火更持續至上午8時許才完全撲滅。就在基隆全力投入救災之際，民進黨基隆市長參選人、現任基隆市議會議長童子瑋卻未現身，反倒是出席了個人選舉活動，謝國樑競選辦公室發言人謝若彤要求正面說明。近期基隆市議會正值總質詢期間，身為基隆市議會議長的童子瑋，出席及主持情形本就受到關注，而昨日下午天外天垃圾掩埋場突然發生火災後，不少民進黨籍市議員都前往現場了解救災進度及空氣品質等狀況，但卻始終未見童子瑋現身。「這兩天大家議論紛紛，基隆市議長是不是失蹤了？」謝若彤進一步指出，童子瑋昨日議會開會期間也請假，未主持議事，之後卻在選舉場合現身。她以一句「議會找不到、火場找不到，去選舉場就找得到」，質疑童子瑋的行程安排，也認為此時正值基隆市面臨重大火災之際，更應向市民交代清楚。謝若彤並表示，先前國民黨基隆市黨部就曾質疑童子瑋「吃碗內看碗外」，如今在議會開會及全市投入救災的關鍵時刻，又出現議會與火場未見其人、選舉場合卻現身的情況，她重話強調：「想選下一個位置之前，應先把現有位置坐好！」謝國樑競選辦公室也呼籲，童子瑋應向基隆市民正面說明，身為現任基隆市議會議長，究竟如何看待議長職責與個人選舉行程的優先順序？對於天外天火災本身，位於基隆市信義區培德路的垃圾掩埋場暫置區，昨日下午突然發生火警，現場1700多床廢棄床墊迅速陷入火海。由於燃燒物包含大量塑膠及複合材質，火災期間產生大量濃煙及強烈異味，警消持續搶救約15小時，直到今日凌晨控制火勢，殘火則在上午8時33分完全撲滅並收隊。此次火警除造成基隆市民徹夜受到煙霧及異味影響，也讓天外天垃圾掩埋場的安全與管理問題再度受到關注。隨著基隆市長選戰進入倒數階段，謝國樑競辦也藉此火警，針對童子瑋的議長職責與選舉行程提出質疑，雙方陣營攻防持續升高。