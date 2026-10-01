但賽後謝淑薇被問到本次賽程安排時直言，「我覺得他們這次亞運排的賽程排得很差，是要整我們嗎？」隨後向媒體解釋原因。

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亞運賽程安排如何？謝淑薇：非常差

我覺得他們這次亞運排的賽程排得很差。

謝淑薇解釋賽程為何差？與職業賽差距很大

通常我們賽程是不會這樣排，譬如說你排第一輪、第四輪，已經就間隔很多了，或者有的是第一輪、第三輪，或第一輪、第二輪，第二輪這個東西就是，他會給你一個休息的時間。然後你看你前面那場打多久，然後安排這個第二場。但是很少會排你第一場跟最後一場，這樣選手休息就會有差啊！

認為國家賽應該以選手為主 謝淑薇：在整我們？

所以我放得比較開。但是因為這是國家賽，我還是覺得對選手最好的備戰、休息、排點，他們賽程要排得要比較正常一點

2026年愛知名古屋亞運網球女雙獎牌爭奪戰，台灣女雙組合謝淑薇、梁恩碩首戰輪空、次戰對手棄權，直到今（1）日才迎來首秀，雙方鏖戰到第3局，超級搶十賽制中瘋狂打出10：0完封，終場6：2、3：6、10：0贏球，僅打1場就晉級4強，至少確保奪銅，還收下90萬國光獎金，謝淑薇稍早女雙晉級4強，來到混彩區後心情不錯，與學妹梁恩碩一路談笑風生，面對媒體提問關於亞運賽程因連日下雨的安排狀況時，謝淑薇堅定地秒答，「「因為昨天俊欣跟我們，其實都是第一場中午12點打，然後我們還有最後晚上21點最後一場混雙。我覺得他們這個賽程排的就跟我們職業賽差很多，不知道是不是要整我們。」謝淑薇隨後解釋道，「隨後記者提問，「那妳怎麼調節體能時？」謝淑薇回得更直接，「我不調節了，因為我們打職業賽常常也有時差。我以前打單打就是，贏我就堅持繼續走下去，輸了就不好意思了。」。」謝淑薇最後解釋道，「因為這樣，我是覺得他有點在整我們。因為我聽說羽毛球也是排得很奇怪。所以我覺得他們就是排得很不正常。」謝淑薇、梁恩碩贏球後，由於女雙沒有銅牌戰，等於只打1場就直接確定拿下銅牌，進帳90萬元國光獎金，謝淑薇今晚還要與男單一哥曾俊欣搭檔混雙出賽，贏球同樣晉級4強。